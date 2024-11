Șeful lui U Cluj a dat toate detaliile despre cazul de dopaj al lui Berto. „El a venit și ne-a spus. Puteam să-l folosim și cu FCSB!”

Atacantul lui U Cluj, Berto, a fost prins dupat. Președintele ardelenilor a venit cu replica la și a detaliat „cazul Berto”. Radu Constantea nu a considerat că această întâmplare va păta foarte mult echipa.

Radu Constantea: „El a venit și ne-a spus”

Berto și-a încheiat socotelile cu U Cluj. , dar oficialii tot a decis să-i rupă contractul. Radu Constantea a făcut lumină în acest caz și a explicat pe îndelete tot ce s-a întâmplat în interiorul clubului.

„N-aș spune că e o pată pe blazon. Dar e o situație neplăcută pe care o gestionăm destul de OK și vom trece peste această situație. N-aș folosi nici cuvântul urât, nici pată pe blazon că până la urmă n-are legătură cu activitatea clubului.

A fost jucătorul clubului și nu a avut legătură ceea ce s-a întâmplat cu activitatea zilnică a clubului. A fost o decizie dacă, repet, el va trebui să își prezinte exact situația, dacă a luat o substanță interzisă, trebuie să răspunzi. N-a fost cu știința clubului. (n.r el v-a recunoscut că a luat-o?) Joi după masă el ne-a transmis că a primit o înștiințare de la cei de la ANAD că în urma testului din 6 octombrie…

Cred că era în perioada de antrenament, era chiar perioada de întrerupere a naționalei. Am fost înștiințați că 10 jucători vor fi testați. Și ulterior, joi a primit această inștiințare de la ANAD, că jucătorul are o problemă la dopping și ne-a înștiințat și pe noi. Jucătorul, că de la ANAD n-am primit nimic oficial.

Și de comun acord, am stabilit să reziliem vineri contractul. (n.r. Jucătorul v-a înștiințat de ce i-a spus ANAD-ul, sau jucătorul suplimentar v-a spus că da, așa e) Nu, doar ne înștiințat de ce a spus ANAD-ul. (n.r. dar nu v-a recunoscut că s-a dopat?) Nu”, a declarat Radu Constantea la show-ul FANATIK SUPERLIGA, live pe FANATIK în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30.

De ce a reziliat U Cluj cu Berto?

Moderatorul emisiunii Horia Ivanovici a dorit să cunoască de ce U Cluj a terminat-o cu fotbalistul. Pentru că, din spusele președintelui, Berto nu a recunoscut nimic ci doar a anunțat ce l-a înștiințat ANAD (Agenția Națională Anti-Dopping).

„A fost o decizie de comun acord și el are posibilitatea în aceste 10 zile de când a primit înștiințarea să conteste sau să accepte o suspendare provizorie. Dacă este conștient că a luat ceva sau nu. Nouă nu ne-a prezentat, până la urmă este decizia lui cum își va contrui apărarea. Noi în teorie îl puteam folosi până există o suspendare provizorie. În teorie, îl puteam folosi și la meciul cu Farul Constanța. Și inclusiv și la meciul cu FCSB, că el avea un termen de 10 zile.

Dar am convenit de comun acord că este mai bine de ambele părți să reziliem contractul. (n.r. nu se pleacă de la o prezumție de nevinovăție?) Pentru că această decizie a fost de comun acord, n-am insistat noi să reziliem acest contract, a fost și decizia jucătorului.

Berto, interzis la U Cluj

(n.r de ce nu l-ați susținut pe jucător?) Pentru că am vrut ca lucrurile să fie extrem de transparente și clare, dacă există această suspiciune și el este de acord cu rezilierea contractului, am convenit ca această situație este cea mai benefică pentru ambele părți. Riscuri nu avem. Noi am fost înștiințați de către jucător, nu de către ANAD. El nu va mai face parte din lotul echipei, nu va mai fi prezent la antrenamente. Atunci de comun acord am stabilit rezilierea contractului.

(n.r. voi de ce ați fost de acord să reziliați?) Dacă această inițiativă a venit și de la jucător. El a zis că își va construi o apărare și am fost de acord cu această propunere. (n.r. nu pierdeți un jucător de mare valoare?) Cu siguranță că este un minus pentru noi, dar în același timp dacă este și decizia jucătorului suntem și noi de acord, nu? Am stabilit că nu va mai face parte din lotul primei echipe și nu va mai evolua pentru Universitatea Cluj.

Am zis că este mult mai OK de a rezilia acest contract. (n.r. pe viitor, Berto subiect închis la U Cluj) Da, absolut. (n.r. adică aveți toleranță 0 la astfel de cazuri) Da”, a mai continuat președintele ardelenilor.

Ce a zis Ioan Ovidiu Sabău?

În plus, Horia Ivanovici a vrut să afle și părerea lui Ioan Ovidiu Sabău. Așa că l-a întrebat pe Radu Constantea despre reacția pe care a avut-o Sabău la auzirea acestei vești. Berto a marcat un gol în meciul cu Rapid terminat 2-0 pentru clujeni.

„(n.r. dezamăgit Sabău?) Da, vă dați seama. Cu toți am fost dezamăgiți din prespectiva asta pentru că anumite declarații ale unor oamenii care încearcă așa să arunce o pată asupra evoluției noastre în acest campionat. Acum trecem peste acest lucru”, a adăugat șeful din Ardeal.

Dănuț Lupu a intervenit în dialog. A vorbit despre relația pe care o are cu Ioan Ovidiu Sabău și s-a declarat convins că nimeni nu ar fi știut de dopping-ul făcut de Berto. În viziunea lui Dănuț Lupu, Universitatea Cluj a vrut să se descotorosească de atacant cât mai repede.

„Ca să n-aibă problemă ce a spus. Hai, ia-ți bagajele, rezolvă-ți problemele și cu asta-basta. Substanța aia e pentru a masca ceva. Păi și de ce nu i-au ieșit și substanțele care le-a luat înainte? Și eu cred că a luat doar pentru a slăbi, n-a știut omul. Trebuia să-ți iasă și ce ai luat înainte.

Neluțu este omul pe care nu-l interesează și nu vrea să aibă probleme: ‘Băi, băiatule. Ești, nu ești, ia-ți bagajele și du-te’. Oricum ai greșit că ai luat pastila”, și-a dat cu părerea Dănuț Lupu.

Riscul lui U Cluj de a pierde puncte din cauza dopajului

De asemenea, Radu Constantea a vorbit despre eventualele temeri pe care clubul de pe primul loc în clasament le are. Din punct de vedere legal, Rapid ar putea acționa în istanță și să reclame dopajul lui Berto, însă nu va putea schimba deznodământul partidei cu giuleștenii.

„Nu, nu. Nu există nicio problemă. Și mă miră puțin declarația domnului Iftime de la Botoșani. Da, asta e altă discuție. A zis că va verifica daca există o cale juridică de a ataca rezultatul din meci. (n.r. din ce știți, nu există posibilitatea să pierdeți puncte) Nu, nu. Dar cred că v-a confirmat și domnul Iustin Ștefan în emisiune.

(n.r nu poți să iei meritele unei întregi echipe că un jucător a făcut greșeala asta) Nu. Trecem peste această problemă. Acum suntem oameni maturi și vom trece peste această situație. Unii așteaptă anumite argumente pentru a contesta evoluția noastră. Dar vrem să ne continuăm evoluția foarte bună pe care am avut-o în ultimele 15 etape. Gestionăm destul de bine.

(n.r mi-ați spus că 10 au fost testați și n-ați primit nimic pentru ceilalți jucători) Nu”, a încheiat Radu Constantea, președintele celor de la Universitatea Cluj.

Președintele lui U Cluj RUPE TĂCEREA după CAZUL DE DOPAJ de la LIDERUL SuperLigii