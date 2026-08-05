Șeful lui U Cluj, ultimele detalii despre transferul lui Nicolae Stanciu. Ce îl atrage, de fapt, pe mijlocașul naționalei. Exclusiv

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Cu toate acestea, așa cum s-a mai scris, Stanciu ar fi interesat de o revenire în România și ar fi ales Cluj-Napoca. Stanciu ar avea astfel șansa să-și mute familia aproape de cea a prietenului Alex Chipciu și, conform altor surse, să își încerce norocul în „imobiliarele” din oraș.

Nicolae Stanciu și-ar dori să revină în țară după ce își încheie aventurile în China

Mai mult, și să accepte o sumă modică la Cluj, doar pentru a sta în orașul de pe malul Someșului. Cu toate acestea, deși au recunoscut deseori interesul pentru Stanciu, cei de la Universitatea Cluj invocă mereu imposibilitatea de a-i plăti fotbalistului salariul cerut.

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. Cu siguranță dacă s-ar ajunge la o înțelegere…este un jucător pe care orice club din România și-l dorește, la oricare ar aduce plus valoare. Repet, de la ați dori la a realiza e cale lungă din perspectivă financiară”, a declarat Radu Constantea la FANATIK SUPERLIGA.

„Nu vă puteți apropia nici la 50% din ce câștigă în China. Ar fi o lovitură să-l luați”, a intervenit Horia Ivanovici. Președintele Universității Cluj a încheiat misterios, fără să-l ia pe „nu” în brațe: „Suntem departe. Analizam intern si vom lua cea mai buna decizie din punct de vedere financiar”.

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Prietenia lui Nicolae Stanciu cu Alex Chipciu ar putea conta mult în viitorul transfer la Cluj

Deși se vorbește foarte mult despre pretențiile financiare ale lui Nicolae Stanciu, care nu ar putea fi niciodată atinse de Universitatea Cluj, jucătorul nu ar veni în România pentru salariul de fotbalist. Asta, în condițiile în care în China, Stanciu câștigă 2 milioane de euro pe an.

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În schimb, Nicolae Stanciu ar putea fi mult mai aproape de , unde ar fi aproape de bunul său prieten Alex Chipciu. Așa cum FANATIK scria, Nicolae Stanciu cochetează deja cu investițiile în piața imobiliară din Cluj-Napoca și Transilvania, astfel că o aventură la Cluj-Napoca ar putea fi interesantă pentru fotbalist și din alte motive care nu țin neapărat de fotbal.

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