Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Șeful lui U Cluj, ultimele detalii despre transferul lui Nicolae Stanciu. Ce îl atrage, de fapt, pe mijlocașul naționalei. Exclusiv

Radu Constantea, președintele Universității Cluj, a oferit ultimele detalii despre „pista Nicolae Stanciu”. Fotbalistul născut în Alba mai are momentan contract în China, unde este apreciat.
Flaviu Popa
05.08.2026 | 09:00
Seful lui U Cluj ultimele detalii despre transferul lui Nicolae Stanciu Ce il atrage de fapt pe mijlocasul nationalei Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Radu Constantea a comentat posibilul transfer al lui Stanciu
ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, așa cum s-a mai scris, Stanciu ar fi interesat de o revenire în România și ar fi ales Cluj-Napoca. Stanciu ar avea astfel șansa să-și mute familia aproape de cea a prietenului Alex Chipciu și, conform altor surse, să își încerce norocul în „imobiliarele” din oraș.

Nicolae Stanciu și-ar dori să revină în țară după ce își încheie aventurile în China

Mai mult, Stanciu ar fi dispus să renunțe la salariul său de milionar și să accepte o sumă modică la Cluj, doar pentru a sta în orașul de pe malul Someșului. Cu toate acestea, deși au recunoscut deseori interesul pentru Stanciu, cei de la Universitatea Cluj invocă mereu imposibilitatea de a-i plăti fotbalistului salariul cerut.

ADVERTISEMENT

„Stanciu are un contract bun în China, nu s-a mai întâmplat nimic. Cu siguranță dacă s-ar ajunge la o înțelegere…este un jucător pe care orice club din România și-l dorește, la oricare ar aduce plus valoare. Repet, de la ați dori la a realiza e cale lungă din perspectivă financiară”, a declarat Radu Constantea la FANATIK SUPERLIGA.

„Nu vă puteți apropia nici la 50% din ce câștigă în China. Ar fi o lovitură să-l luați”, a intervenit Horia Ivanovici. Președintele Universității Cluj a încheiat misterios, fără să-l ia pe „nu” în brațe: „Suntem departe. Analizam intern si vom lua cea mai buna decizie din punct de vedere financiar”.

ADVERTISEMENT
„Lăsați-vă barbă și schimbați traseele”. Kievul bagă spaima în ruși: „ghid anti-asasinare” distribuit...
Digi24.ro
„Lăsați-vă barbă și schimbați traseele”. Kievul bagă spaima în ruși: „ghid anti-asasinare” distribuit de Min. Apărării de la Moscova

Prietenia lui Nicolae Stanciu cu Alex Chipciu ar putea conta mult în viitorul transfer la Cluj

Deși se vorbește foarte mult despre pretențiile financiare ale lui Nicolae Stanciu, care nu ar putea fi niciodată atinse de Universitatea Cluj, jucătorul nu ar veni în România pentru salariul de fotbalist. Asta, în condițiile în care în China, Stanciu câștigă 2 milioane de euro pe an.

ADVERTISEMENT
Cornel Dinu a pierdut apartamentul în instanță și a ”explodat”: ”O canalie! Nu...
Digisport.ro
Cornel Dinu a pierdut apartamentul în instanță și a ”explodat”: ”O canalie! Nu credeam că există asemenea specimen”

În schimb, Nicolae Stanciu ar putea fi mult mai aproape de familia sa din Alba și și-ar putea muta familia la Cluj-Napoca, unde ar fi aproape de bunul său prieten Alex Chipciu. Așa cum FANATIK scria, Nicolae Stanciu cochetează deja cu investițiile în piața imobiliară din Cluj-Napoca și Transilvania, astfel că o aventură la Cluj-Napoca ar putea fi interesantă pentru fotbalist și din alte motive care nu țin neapărat de fotbal.

ADVERTISEMENT

Șeful lui U Cluj a oferit ultimele detalii despre „pista Nicolae Stanciu”

Dezvăluire uluitoare după FCSB – Farul 2-2. „Am vrut să facem experiențe la...
Fanatik
Dezvăluire uluitoare după FCSB – Farul 2-2. „Am vrut să facem experiențe la meciul ăsta, să-i vedem pe toți”. Exclusiv
Gigi Becali a vorbit despre ruptura dintre căpitanul Tănase și Marius Baciu. „Mă...
Fanatik
Gigi Becali a vorbit despre ruptura dintre căpitanul Tănase și Marius Baciu. „Mă interesez și o să intervin”. Exclusiv
Marius Șumudică a dat de pământ cu transferurile FCSB după 2-2 cu Farul:...
Fanatik
Marius Șumudică a dat de pământ cu transferurile FCSB după 2-2 cu Farul: „Nu au adus niciun plus”. Cine l-a mai dezamăgit?
Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
Parteneri
Banciu a numit viitoarea campioană a României: 'O să câștige atât sezonul regulat,...
iamsport.ro
Banciu a numit viitoarea campioană a României: 'O să câștige atât sezonul regulat, cât și play-off-ul!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!