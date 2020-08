Șeful Poliției Capitalei, fals în declarații. Berechet riscă până la doi ani de închisoare

Șeful Poliției Capitalei ar putea fi cercetat pentru fals în declarații. Dacă va fi găsit vinovat, Bogdan Berechet, ar putea fi amendat sau condamnat până la doi de închisoare.

Potrivit reporterilor SPYNEWS ofițerul a mințit timp de cinci ani în documente oficiale. În urmă cu opt ani, când lucra la Combaterea Crimei Organizate Pitești, Bogdan Berechet a redactat, semnat și depus la IGPR un document care i-ar putea aduce un dosar penal.

Este vorba de o casă, un apartament și un teren care au apărut și dispărut magic în decursul a trei ani în declarațiile de avere ale fostului șef de la IPJ Argeș

Fals în declaratii pentru șeful Poliției din Capitală. Despre ce este vorba în documente

Înainte să fie numite la începutul anului în fruntea Poliției Capitalei, Bogdan Berechet, a avut multe funcții importante de-a lungul carierei printre care: comandant al IPJ Vâlcea, Şef Serviciu la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Argeş, director adjunct la Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane din cadrul M.A.I., ofiţer specialist la Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane, I.G.P.R. – Brigada C.C.O. Piteşti şi ofiţer principal la Serviciul de Investigaţii Criminale din cadrul I.P.J. Argeş.

Problemele lui Berechet încep pe 23 mai 2012, când în declarația de avere a scris că împreună cu familia sa deține un apartament de 76 mp și o casă de 180 mp. La rubrica „Terenuri” a tras linie, declarând că nu deține o astfel de proprietate.

Trei ani mai târziu, același Bogdan Berechet, ajuns, între timp, șef de serviciu la IPJ Argeș, a scris în declarația de avere că nu mai posedă apartamentul de 70 de mp patrați și casa de 170 de mp patrați. Conform celor de la SPYNEWS la rubrica „Terenuri”, actualul șef al Poliției din București, a trecut că deține o parcelă de 400 mp, în localitatea Ștefănești – Argeș pe care ar fi cumpărată în 2010. Vă reamintim că în 2012 susținea că nu deține nicun teren.

Dacă va fi găsit vinovat, el poate risca și până la doi de închisoare pentru fals în declarații. Berechet a apărut în prim plan zilele acestea după ce a fost ucis Emi Pian.

“Politia Capitalei nu tolereaza si nu va tolera activitati care sa tulbure linistea publica si ii asitur pe toti cetatenii ca suntem la datorie. Stiu ca astfel de evenimente nu pun structura pe care o coordonez intr-o lumina pozitiva, dar va asigur ca avem capacitate sa gestionam astfel de situatii.

Pentru cei care nu au respectat legea am un singur mesaj: Suntem aici pentru ca nu ne plac lucrurile nerezolvate si va asigur ca impreuna cu colegii mei vom avea un oras sigur. Nu vom tolera ca linistea orasului sa fie tulburata de actiunile iresponsabile ale unor persoane care nu au respectat legea si comunitatea”, a declarat șeful Politiei Capitalei.

Ulterior, un polițist i-a adus acuzații grave.

“(…) pe tot parcursul anchetei, inca din primele minute, Seful Politiei Capitalei, Cms. Sef Berechet Bogdan, mai cunoscut printre subalterni drept << Beizadeaua >>, a avut o atitudine duplicitara in sensul ca insista sa afle exact si imediat fiecare pas facut de Serviciul Omoruri in dosar, DESI LEGEA INTERZICE CLAR ACEST LUCRU, ce s-a mai gasit, pe cine urmeaza sa aresteze, detalii tehnice strict secrete, cand se iau masuri cu autorul etc., pe de alta parte se afisa toata ziua bot in bot cu neamurile lui Pian, la televizor”, a declarat Septimiu Pan într-o postare pe Facebook.