Șeful Unirii Sobozia dezvăluie toate culisele transferului lui Gele la FCSB. „Nu am vrut să-l păcălim pe domnul Gigi”

FCSB caută un nou atacant după ce la începutul acestui an. Gigi Becali l-a dorit pe Gele, vârful Unirii Slobozia, iar conducerea echipei ialomițene a oferit detalii despre negocierile cu patronul bucureștenilor.

Care este situația lui Gele, atacantul Unirii Slobozia

FCSB a rămas doar cu un singur atacant de meserie, Daniel Bîrligea. Lupta dublă pe care echipa o duce în cupele europene și în campionat necesită un lot bogat și acoperit pe fiecare post.

ADVERTISEMENT

Ilie Lemnaru a intervenit în direct la FANATIK SUPERLIGA și a vorbit în detaliu despre negocierile cu campioana României en-titre pentru transferul atacantului Jordan Gele. Președintele ialomițenilor a oferit detalii din interiorul vestiarului.

„Vineri urma să se facă tranzacția ca să putem să facem transferul. Nu a sunat nimeni!”

„Să spunem adevărul așa cum a fost, să încheiem speculațiile. Am fost sunați marți de domnul Vali Argăseală și ne-a spus că domnul Gigi este interesat de Gele. Am discutat, au zis că ne oferă 100.000 de euro, am spus că nu suma conta, voiam să găsim un alt atacant.

ADVERTISEMENT

Marți am reluat discuția, a fost dublă suma. La fel au fost discuțiile dacă găsesc alt atacant să facem tranzacția și să fie bine pentru toți. Joi am avut discuția finală cu staff-ul și am hotărât că suntem de acord.

Vineri urma să se facă tranzacția ca să putem să facem transferul, documentele. Am vorbit cu doamna avocată, a așteptat de vineri până duminică, nu a sunat nimeni. În momentul acela am hotărât că nu se va mai face transferul dacă nu a sunat nimeni.

ADVERTISEMENT

„A căzut transferul! Exista riscul să își dea demisia”

Azi m-a sunat domnul Gigi din nou, am discutat cu dânsul și i-am explicat că nu am făcut licitație, nu am sunat în presă ca să vină Rapid sau Craiova. Nu am spus nimănui, am fost corecți, nu am vrut să îl păcălim pe domnul Gigi, îl respectăm pentru că ține în viață multe echipe de fotbal în acest moment.

Erau 300.000 de mii de euro în final. Am spus să vorbească și cu jucătorul și impresarul, nu cred că accepta pe 3, 4 luni. Nu a mai discutat nimeni zilele astea. Domnul Becali a înțeles situația și a spus să ne gândim, m-a întrebat ce am hotărât.

ADVERTISEMENT

Exista riscul ca Mihalcea să nu mai poată sta… exista riscul să își dea demisia. Am hotărât să rămână Gele dacă nu a mai fost căutat, nu aveam ce să punem în loc. Nu a sunat Rapid, nu este adevărat. A căzut transferul, noi nu avem acum posibilitatea să aducem un atacant. Era o sumă care ne ajungea o lună de zile, era foarte importantă… Gele are salariul 4.000 de euro”, a concluzionat Ilie Lemnaru la FANATIK SUPERLIGA.

Ce a spus Gigi Becali despre transferul lui Gele

Gigi Becali a intervenit de asemenea în direct la FANATIK SUPERLIGA, unde Patronul bucureștenilor a susținut că există posibilitatea ca atacantul să nu mai ajungă la echipa sa.

„Ei spun că trebuia să facem transferul vineri, dar facem actele luni că oricum vineri nu juca la voi pentru că era suspendat. E posibil să nu-l mai lase să plece, poate a intervenit Rapid”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Șeful Unirii Sobozia dezvăluie toate culisele transferului lui Gele la FCSB