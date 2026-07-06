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Șeicii îl răsfață pe Răzvan Lucescu! Primul transfer de top la Al-Sadd după venirea românului

Răzvan Lucescu primește un jucător de top la scurt timp după ce a semnat cu Al-Sadd din Qatar! Mutarea este așteptată să se oficializeze în scurt timp. Despre cine este vorba
Gabriel-Alexandru Ioniță
06.07.2026 | 07:30
Seicii il rasfata pe Razvan Lucescu Primul transfer de top la AlSadd dupa venirea romanului
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Șeicii îl răsfață pe Răzvan Lucescu! Primul transfer de top la Al-Sadd după venirea românului. Foto: X / Al-Sadd
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Răzvan Lucescu (57 de ani) a semnat cu Al-Sadd din Qatar pe un salariu impresionant la scurt timp după ce s-a despărțit de PAOK Salonic. Antrenorul român va avea același secund, Nae Constantin, și același traducător ca la gruparea din Grecia. Fostul selecționer al României a fost prezentat oficial la noua echipă în cursul zilei de duminică. El a semnat un contract pe doi ani, cu opțiune de prelungire pe încă un sezon. Salariul său va fi de 3.5 milioane de dolari anual.

Alessio Romagnoli de la Lazio, primul transfer de top făcut de Al-Sadd în era Răzvan Lucescu

Principalul obiectiv al lui Lucescu Jr. la echipa din Qatar va fi reprezentat de câștigarea Ligii Campionilor Asiei. După numirea tehnicianului român, cei de la Al-Sadd se pregătesc să facă și un transfer de top. Este vorba despre fundașul central Alessio Romagnoli (31 de ani), italian de la Lazio, fost la AS Roma, Sampdoria și AC Milan. Recent, jurnalistul Fabrizio Romano a informat că s-a ajuns la un acord de transfer între cele două cluburi în schimbul sumei de trei milioane de euro.

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Iar acum, jurnaliștii italieni de la Il Messaggero, preluați de lazionews.eu, au anunțat de asemenea că totul este rezolvat, astfel încât este de așteptat ca mutarea să se oficializeze în scurt timp. La Al-Sadd, Răzvan Lucescu l-a înlocuit pe Roberto Mancini, printre altele fostul selecționer al Italia, și se va duela în Qatar cu un alt tehnician român, Cosmin Contra de la Al-Arabi. Duminică seară, Lucescu Jr. a condus deja primul antrenament la noua echipă.

Răzvan Lucescu a condus primul antrenament la Al-Sadd

Printre alții, Răzvan Lucescu îl va antrena la Al-Sadd și pe brazilianul Roberto Firmino (34 de ani), fostul star de la Liverpool, cel care l-a întâmpinat cu un zâmbet larg pe român la prima ședință de pregătire pentru noul sezon.

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După ce a plecat de la PAOK Salonic, Răzvan Lucescu a spus că regretă faptul că nu a putut să își ia rămas-bun de la suporteri așa cum s-ar fi cuvenit: „Sunt fericit pentru ceea ce am realizat aici la PAOK. Sunt fericit pentru momentele fantastice pe care le-am trăit la PAOK. Sunt fericit pentru trofeele pe care le-am câștigat împreună. Singurul lucru, singurul regret pe care îl am este că mi-aș fi dorit să am un alt mod de a-mi lua rămas bun de la fanii lui PAOK”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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