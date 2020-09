Șeicii lui Manchester City au achiziționat o nouă echipă. City Football group deține 10 cluburi de fotbal

Franciza internațională din care face parte echipa de Premier League Manchester City se mărește. City Football Group a mai achiziționat o formație,de data asta din Franța.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Echipa cumpărată de șeici este clubul Troyes, din liga secundă franceză. Vestea a fost dată chiar de către formație cumpărată.

“CFG va deveni noul acţionar majoritar al Estac (Esperance Sportive Troyes Aube Champagne), după ce a cumpărat acţiunile deţinute de fostul proprietar, Daniel Masoni”, a scris echipa franceză într-un comunicat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Patronul clubului francez a vrut să cedeze echipa de mai multe ori

Daniel Masoni, proprietarul de până astăzi al echipei franceze a vrut să vândă clubul în mai multe rânduri. El a vorbit în multe dăți despre acest lucru.

“Sunt fericit că am fost vizat de un grup cu anvergură economică suficientă pentru a putea creşte clubul în mod semnificativ. City Football Group este “un actor important în fotbal la nivel internaţional, care beneficiază de un know-how real în preluarea şi dezvoltarea cluburilor profesioniste de fotbal”, a declarat Masoni.

ADVERTISEMENT

Tot vara aceasta, șeicii lui Manchester City au cumpărat și echipa belgiană din a doua ligă Lommel. În total City Football Group are 10 cluburi:

City este echipa care a terminat pe doi în Premier League

Manchester City (Anglia), New York City FC (SUA), Yokohama Marinos (Japonia), Girona (Spania), Melbourne FC (Australia), Club Atletico Torque (Uruguay), Mumbai City FC (India), Sichuan Jiuniu FC (China) și Troyes (Franța).

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

City Football Group (CFG) este în proprietatea lui Mansour bin Zayed Al Nahyan care este acționar majoritar, iar ca acționari minoritari are un grup de investitori din China, condus de compania de media și divertisment CMC Inc Holding care are aproximativ 12 la sută și compania din America de investiții Silver Lake, cu puțin peste 10 la sută.

Manchester City a terminat sezonul 2019-2020 din campionatul Angliei pe locul secund, cu 81 de puncte la 18 distanță de campioana Liverpool. În Liga Campionilor, City a fost eliminată de Lyon, cu 1-3 în sferturile de finală.

ADVERTISEMENT