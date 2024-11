Sejururi de vară, cumpărate în prag de Crăciun. Cât costă acum o vacanță în Turcia, Grecia sau Egipt

Românii știu că cel mai bun moment pentru achiziționarea unui sejur unei vacanțe este la final de an, în prag de sărbători. Prețurile sunt și cu 50% mai mici în această perioadă a anului în destinații precum Grecia, Turcia sau Egipt.

Vacanțele de vară, pregătite din iarnă

Târgul de Turism a fost luat cu asalt de românii de vară. Concediul de anul viitor pare mai important decât pregătirile pentru iarnă, și nici nu e de mirare, date fiind reducerile de până la 50% la pachetele turistice.

Multe persoane se gândesc să viziteze din nou țările preferate, printre care Grecia, Turcia sau Egipt. Un cuplu a ales un sejur de cinci până la șapte nopți în Antalya, Turcia, loc pe care l-au mai vizitat o dată.

Specialiștii în turism spun că prețurile vor crește treptat până în vară, astfel că le recomandă românilor să se grăbească dacă vor să printă vreun pachet avantajos iar bugetul nu le permite ceva prea scump. Un avantaj al cumpărării pachetelor de vacanță de acum este și faptul că pot fi plătite în rate, iar reducerile sunt importante, de până la 50% din prețul total.

Modalitatea preferată de plată a românilor

O altă femeie și-a aranjat deja următoarele două vacanțe și se mândrește că a reușit acest lucru.

„În zona Alanya, începând cu data de 4 martie, 7 zile. Iar acum am cumpărat o vacanţă în Tunisia, tot pentru 7 zile, din 17 mai. Pentru cea din Turcia am plătit 279 de euro. All inclusive, hotel de 4 stele. Plus transportul dus-întors. Preţul pentru Tunisia, 460 de euro. Este şi cu vedere la mare”, a declarat Marilena Ciurea, potrivit .

Tot mai mulți turiști aleg varianta de a-și rezerva vacanțele și să plătească restul sumei cu doar o lună înainte de plecarea în sejur. Foarte puțini români oferă plata integrală, alegând să plătească în tranșe.

Antalya este , unde tarifele pornesc de la 299 de euro de persoană la un hotel de patru stele, all inclusive, șapte nopți. Pentru Grecia, Egipt sau Tunisia, costurile pornesc de la 399 de euro de persoană.

Pentru clienții mai pretențioși există și sejururi ce ajung la 3.000 de euro de persoană.