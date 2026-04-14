Selecționer nou la Cupa Mondială, numit cu două luni înaintea începerii competiției. Se află la a noua națională din carieră

Federaţia de Fotbal din Ghana l-a numit în postul de selecţioner al naţionalei pe portughezul Carlos Queiroz. Acesta îl înlocuiește pe Otto Addo, demis luna trecută. El calificase Ghana la Cupa Mondială dar a intrat în dizgrația Federației din cauza rezultatelor slabe din amicale.

Ghana va fi condusă de portughezul Carlos Queiroz

Ghana a pierdut ultimele patru meciuri de pregătire, contra Japonia (0-2), Coreea de Sud (0-1), Austria (1-5) și Germania (1-2), iar Federația de la Accra l-a demis pe Otto Addo, cel care conducea echipa din 2024 și o calificase la turneul final,

După negocieri cu mai mulți tehnicieni, alesul a fost portughezul Carlos Queiroz (73 de ani), care astfel se va afla la al patrulea turneu final din carieră, după ce a fost prezent cu Portugalia, în 2010, şi cu Iran, în 2018 şi 2022. El este un specialist al echipelor naționale, fiind selecționer și la Emiratele Arabe Unite, Africa de Sud, Columbia, Egipt şi Oman.

Queiroz a antrenat nouă naționale

În total, Queiroz a antrenat nouă naționale, dar și echipe precum Sporting Lisabona (1993-1996), Real Madrid (2003-2004), New York Metro Stars (1996), Nagoya Grampus (1996-1997) şi a fost secundul lui Sir Alex Ferguson la Manchester United (2002-2003, 2004-2008).

și va înfrunta Panama (18 iunie, la Toronto), Anglia (23 iunie, la Foxborough) şi Croaţia (27 iunie, la Philadelphia).Carlos Queiroz va fi singurul antrenor portughez de la Cupa Mondială. Doar 22 dintre cele 48 de echipe calificate la turneul final au selecționeri din propria țară.

Argentina se bate cu Franța și la antrenori

Cele mai bine reprezentate țări sunt Argentina și Franța. Din țara campioanei mondiale, merg la turneul final Lionel Scaloni (Argentina), Sebastián Beccacece (Ecuador), Néstor Lorenzo (Columbia), Mauricio Pochettino (Statele Unite), Marcelo Bielsa (Uruguay) și Gustavo Alfaro (Paraguay).

Iar din cea a vice-campioanei mondiale: Didier Deschamps (Franța), Herve Renard (Arabia Saudită), Sebastien Migne (Haiti), Sabri Lamouchi (Tunisia), Rudi Garcia (Belgia), Sebastien Desabre (RD Congo). Francezii pot fi clasați chiar pe primul loc, ținând cont că Merse Fae, selecționerul Coastei de Fildeș, este născut în Franța, având dublă cetățenie.

Italia, care nu e calificată la CM, îi va avea la turneul final pe Carlo Ancelotti (Brazilia), Vincenzo Montella (Turcia) și Fabio Cannavaro (Uzbekistan). Spania merge cu Fuente (Spania), Lopetegui (Qatar), Martinez (Portugalia), iar Germania cu Nagelsmann (Germania), Rangnick (Austria) și Tuchel (Anglia)

Care sunt selecționerii de la Cupa Mondială

Grupa A: Javier Aguirre (Mexic/mexican), Hong Myung Bo (Coreea de Sud/sud-coreean), Hugo Bross (Africa de Sud/belgian), Miroslav Koubek (Cehia/ceh)

Grupa B: Jessie Marsch (Canada/canadian), Murat Yakin (Elveția/elvețian), Julen Lopetegui (Qatar/spaniol), Sergej Barbarez (Bosnia/bosniac)

Grupa C: Carlo Ancelotti (Brazilia/italian), Mohamed Ouahbi (Maroc/marocan), Steve Clarke (Scoția/scoțian), Sebastien Migne (Haiti/francez)

Grupa D: Mauricio Pochettino (SUA/argentinian), Tony Popovic (Australia/australian), Gustavo Alfaro (Paraguay/argentinian), Vincenzo Montella (Turcia/italian)

Grupa E: Julian Nageslmann (Germania/german), Sebastián Beccacece (Ecuador/argentinian), Merse Fae (Coasta de Fildeș/ivorian), Fred Rutten (Curacao/olandez)

Grupa F: Ronald Koeman (Olanda/olandez), Hajime Moriyasu (Japonia/japonez), Sabri Lamouchi (Tunisia/francez), Graham Potter (Suedia/englez)

Grupa G: Rudi Garcia (Belgia/francez), Amir Ghalenoei (Iran/iranian), Hossam Hassan (Egipt/egiptean), Darren Bazeley (Noua Zeelandă/englez)

Grupa H: Luis de la Fuente (Spania/spaniol), Marcelo Bielsa (Uruguay/argentinian), Herve Renard (Arabia Saudită/francez), Pedro Leitão Brito (Insulele Capului Verde/capverdian)

Grupa I: Didier Deschamps (Franța/francez), Pape Thiaw (Senegal/senegalez), Ståle Solbakken (Norvegia/norvegian), Graham Arnold (Irak/australian)

Grupa J: Lionel Scaloni (Argentina/argentinian), Ralf Rangnick (Austria/german), Vladimir Petkovic (Algeria/bosniac), Jamal Sellmani (Iordania/marocan)

Grupa K: Roberto Martinez (Portugalia/spaniol), Nestor Lorenzo (Columbia/argentinian), Fabio Cannavaro (Uzbekistan/Italian), Sebastian Desabre (RD Congo/francez)

Grupa L: Thomas Tuchel (Anglia/neamț), Zlatko Dalic (Croația/croat), Thomas Christiansen (Panama/danez), Carlos Queiroz (Ghana/portughez)