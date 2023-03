Selecționerul Andorrei, sfidător înaintea duelului cu „tricolorii” lui Edi Iordănescu: „România, favorită? Când?”

România s-a deplasat în Andorra pentru . Partida va avea loc sâmbătă, 25 martie, de la ora 21:45. Deși debutul în calificări arată perfect pentru „tricolori” în misiunea de a se califica după o pauză de opt ani la un turneu final, ibericii i-au pus gând rău selecționatei lui Edi Iordănescu.

Selecționerul Andorrei, sfidător înaintea duelului cu „tricolorii” din preliminariile Euro 2024: „România, favorită? Când?”

Koldo Alvarez, care o pregătește pe Andorra din 2010, a fost sfidător la adresa României înaintea duelului de pe Estadi Nacional. La conferința de presă premergătoare meciului, fostul portar în vârstă de 52 de ani a mărturisit că va face tot posibilul pentru ca diferența de valoare să nu fie sesizabilă pe teren.

ADVERTISEMENT

„România, favorită? Când? Eu voi face tot ce îmi stă în putință pentru ca acest lucru să nu se întâmple! Fotbalul este frumos pentru că este imprevizibil”, a fost replica lui Koldo Alvarez.

Trei zile mai târziu după duelul din Peninsula Iberică, România va primi vizita Belarusului, cu Kosovo. În singurele patru întâlniri directe, „tricolorii” s-au impus fără emoții de fiecare dată. Ultima partidă a avut loc în preliminariile Cupei Mondiale 2014, scor 4-0 pentru România.

ADVERTISEMENT

Jucătorii Andorrei, în alertă înaintea confruntării cu România: „Va fi un meci dificil”

Marc Pujol, „veteranul” din echipa Andorrei, care evoluează la UE Engordany, a prefațat duelul cu România din prima etapă a calificărilor la Euro 2024. Mijlocașul de 40 de ani este conștient că meciul împotriva „tricolorilor” va fi foarte dificil.

„Respectăm România, știm că are mult potențial. Va fi un meci dificil, mingea va circula repede, va trebui să fim extrem de atenți. România nu are un singur fotbalist important, exponențial, are o echipă”, a spus Marc Pujol.

ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu a tras un semnal de alarmă înaintea meciului cu Andorra. dacă „tricolorii” nu vor izbuti să se califice la turneul final. Fiul lui Anghel Iordănescu și-a lăudat adversara înaintea duelului direct.

Edi Iordănescu, laude pentru Andorra: „E o echipă cu inimă mare”

Edi Iordănescu, selecționerul României, a adus în prezent ultimele meciuri ale Andorrei care a pierdut greu cu Austria și Gibraltar. „Trebuie să fim concentrați. Andorra e o echipă cu inimă mare, care știe să sufere. A produs unele rezultate care ne-au atras atenția și pe care nu putem să le negăm.

ADVERTISEMENT

Austria a câștigat în minutul 88, scor 1-0. Mă gândesc la meciul cu Ungaria, când maghiarii făceau furori. Mă gândesc chiar și la victoria Poloniei cu 4-1, însă Andorra a fost cu un om în minus din primul minut și a marcat în inferioritate numerică. Mă bucur mult pentru că va fi un număr mare de suporteri români la meci.

ADVERTISEMENT

Trebuie să facem trei puncte în Andorra ca să putem vorbi ulterior de șase puncte după meciul cu Belarus. Trebuie să ne gândim la jocul de mâine, echipa trebuie să fie cu focusul pe meciul cu Andorra”, a declarat Edi Iordănescu.