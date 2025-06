Selecționerul Angliei U21, extrem de dezamăgit de elevii săi după 1-2 cu Germania: „Au fost șocați”

Naționala U21 a Angliei a avut o nouă evoluție dezamăgitoare la Campionatul European din Slovacia. și a terminat pe locul 2, iar în sferturi va urma un duel infernal, contra Spaniei.

Selecționerul Angliei U21, verdict dur după eșecul cu Germania de la EURO: „Jucătorii au fost șocați”

Una dintre favoritele la titlul european, Anglia U21 a început turneul final cu o victorie împotriva Cehiei, 3-1, dar apoi nu a reușit să învingă Slovenia (0-0). Înainte de ultima etapă, „The Young Lions” aveau nevoie de un succes contra Germaniei pentru a câștiga grupa, iar în cazul unui eșec existau emoții privind calificarea în sferturi.

Anglia a început cum nu se putea mai rău meciul de la Nitra, Knauff marcând în minutul 3. Germania și-a dublat mai apoi avantajul, prin Weiper, care a stabilit scorul pauzei, 2-0. Selecționerul Lee Carsley a efectuat toate schimbările până în minutul 63, trei dintre ele la pauză, iar englezii au redus din diferență mai apoi, prin Alex Scott.

Tabela nu s-a mai schimbat până la final și Anglia a încheiat grupa cu 4 puncte, dar a obținut calificarea în sferturi, deoarece Slovenia a cedat cu 0-2 contra Cehiei. După sfârșitul jocului, Lee Carsley nu și-a ascuns dezamăgirea cu privire la evoluția echipei sale. „Mi s-a părut că a existat un șoc, am fost conduși cu 2-0 foarte repede.

Nu am început bine nici în precedentul meci (n.r. 0-0 cu Slovenia). Trebuie să ne gândim serios la acest lucru. Prima repriză nu a fost nici pe departe suficient de bună. Modul în care am început meciul, golurile pe care le-am primit… am fost extrem de dezamăgit”, a declarat irlandezul, care pentru o scurtă perioadă în 2024 a fost antrenor interimar la prima reprezentativă a Angliei.

„Dacă oferim Spaniei un avantaj de două goluri, s-a terminat”

În sferturile de finală, Anglia U21 va întâlni Spania U21, care a terminat pe primul loc în grupa A, din care a făcut parte și naționala României. În meciul direct, . Selecționerul englezilor a afirmat că elevii săi nu își permit să repete greșelile făcute până acum și în duelul cu „La Rojita”. „Prestația nu a fost la nivelul de care avem nevoie.

Când ne gândim la reacția din repriza a doua, a fost mai aproape de acel nivel. A trebuit să fim conduși cu 2-0 ca să ajungem acolo, ceea ce este dezamăgitor. Ținând cont de atenția de care beneficiază această echipă, de așteptările care există, de responsabilitatea de a îmbrăca acest tricou, nimeni nu se va preda în fața noastră.

Am vorbit despre asta. Dar răspunsul a fost bun și mă aștept să începem următorul meci în acest fel, pentru că dacă oferim Spaniei un avantaj de două goluri, s-a terminat”, a transmis Lee Carsley, citat de .