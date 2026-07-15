Sport

Selecționerul Argentinei, după ce a aflat că ar putea juca finala cu Spania: „Au devenit din ce în ce mai buni”

Selecționerul Argentinei a reacționat după ce a aflat că ar putea juca finala Campionatului Mondial cu Spania. Ce a transmis Lionel Scaloni înainte de meciul cu Anglia.
Iulian Stoica
15.07.2026 | 13:44
Selectionerul Argentinei dupa ce a aflat ca ar putea juca finala cu Spania Au devenit din ce in ce mai buni
ULTIMA ORĂ
Selecționerul Argentinei, după ce a aflat că ar putea juca finala cu Spania. Foto: hepta
ADVERTISEMENT

Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii se apropie de final. Spania este prima finalistă a turneului, ibericii impunându-se în fața Franței cu scorul de 2-0. Elevii lui Luis de la Fuente vor da în ultimul act peste învingătoarea din duelul Anglia – Argentina.

Selecționerul Argentinei, după ce a aflat că ar putea juca finala cu Spania

Argentina este văzută drept principala favorită în duelul cu Anglia. După ce a văzut că Spania este prima finalistă a turneului final, Lionel Scaloni a mărturisit că nu s-a uitat la tot meciul ibericilor, însă se aștepta ca elevii lui Luis de la Fuente să treacă mai departe de reprezentativa Franței.

ADVERTISEMENT

„Am văzut doar o parte din meci, dar victoria lor mi s-a părut logică. Au făcut o treabă excelentă în acel meci. După cum am mai spus, au devenit din ce în ce mai buni pe măsură ce turneul a progresat. A fost cea mai completă evoluție a lor de la acest turneu final. Bravo lor. Mă bucur pentru Luis de la Fuente.

Este un tip grozav, care m-a ajutat întotdeauna. Ceea ce văd eu la el și la echipa lui este și ceea ce vedem noi la a noastră. Poate îi vom revedea (n.r. în finală). Dar ceea ce i se întâmplă este pe deplin meritat”, a declarat Lionel Scaloni.

ADVERTISEMENT
Sondaj IRES la comanda PSD: Cu cine votează românii dacă duminica viitoare ar...
Digi24.ro
Sondaj IRES la comanda PSD: Cu cine votează românii dacă duminica viitoare ar fi alegeri parlamentare

Când are loc finala Campionatului Mondial

Turneul final din Statele Unite ale Americii, Canada și SUA se va încheia duminică, 19 iulie. Spania este prima finalistă, iar pentru al doilea loc se vor duela Anglia și Argentina într-un duel programat miercuri, 15 iulie, de la ora 22:00. În orice caz, ultimul meci de la CM 2026 se anunță a fi unul spectaculos.

ADVERTISEMENT
Ce au descoprit medicii legiști, după moartea lui Gabi Mureșan! Care ar fi...
Digisport.ro
Ce au descoprit medicii legiști, după moartea lui Gabi Mureșan! Care ar fi cauza decesului
4.50 este cota BETANO pentru pariul „Argentina să câștige Cupa Mondială”
Câți români s-au uitat la calificarea Spaniei în finala Campionatului Mondial! Antena 1...
Fanatik
Câți români s-au uitat la calificarea Spaniei în finala Campionatului Mondial! Antena 1 a bătut recordul de audienţă de la CM 2026
Continuă exodul selecționerilor! A dus echipa la Mondiale după 52 de ani, dar...
Fanatik
Continuă exodul selecționerilor! A dus echipa la Mondiale după 52 de ani, dar nu a luat niciun punct și a fost dat afară. Update
Filipe Coelho, moment special cu fanii Universității Craiova! Replica antrenorului a stârnit hohote
Fanatik
Filipe Coelho, moment special cu fanii Universității Craiova! Replica antrenorului a stârnit hohote
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
George Pușcaș ar urma să semneze. Negocierile sunt în toi
iamsport.ro
George Pușcaș ar urma să semneze. Negocierile sunt în toi
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!