Sport
Betano – Suporter Oficial Cupa Mondială FIFA 2026

Selecționerul Argentinei tună și fulgeră înaintea meciului cu Elveția de la CM 2026: „Ar trebui să vă prezentați scuze!”

Lionel Scaloni, selecționerul Argentinei, a răbufnit înaintea meciului cu Elveția de la CM 2026. Vezi pe site-ul FANATIK ce l-a nemulțumit pe antrenorul lui Leo Messi.
Dragos Petrescu
11.07.2026 | 20:00
Selectionerul Argentinei tuna si fulgera inaintea meciului cu Elvetia de la CM 2026 Ar trebui sa va prezentati scuze
ULTIMA ORĂ
Lionel Scaloni, selecționerul Argentinei, a răbufnit înaintea meciului cu Elveția de la CM 2026 // hepta.ro
ADVERTISEMENT

Campioana mondială en-titre Argentina urmează să dea piept cu Elveția în sferturile de finală de la CM 2026, iar la conferința de presă premergătoare partidei, Lionel Scaloni (48 de ani), selecționerul grupării „Albiceleste”, a răspuns numeroaselor critici primite de echipa sa, afirmând că Leo Messi (39) și colegii lui nu beneficiază de niciun fel de favoritism din partea arbitrilor.

Scaloni îi apără pe Messi și jucătorii Argentinei în fața scandalului de arbitraj de la CM 2026!

De când a început CM 2026, prima reprezentativă a Argentinei se află în permanență în centrul atenției, iar acest lucru nu se datorează doar golurilor marcate de Leo Messi și recordurilor doborâte de acesta. De-a lungul turneului au fost observate câteva decizii de arbitraj care, conform suporterilor care nu îl au neapărat la inimă pe fostul fotbalist al Barcelonei, dar și a unor cunoscuți specialiști, ar fi ajutat-o pe Argentina să-și câștige meciurile.

ADVERTISEMENT

Cele mai controversate momente s-au produs la meciul cu Egipt, din optimile de finală ale competiției, atunci când sudamericanii au reușit o „remontada” spectaculoasă, câștigând cu scorul de 3-2, deși au fost conduși cu 0-2. La finalul disputei însă, gruparea africană, dar și internetul, au explodat, acuzându-l pe „centralul” Francois Letexier că a favorizat-o pe Argentina, asta după ce le-a anulat egiptenilor un gol și a refuzat să meargă la VAR pentru a verifica un posibil penalty la Mohamed Salah, la faza în care campioana mondială a marcat golul victoriei.

La conferința de presă premergătoare duelului cu Elveția, din sferturile de finală la CM 2026, Lionel Scaloni a ținut să nege orice urmă de avantaj pe care echipa sa ar primi-o din partea arbitrilor, spunând că nu este normal ca Leo Messi și ceilalți jucători ai săi să treacă printr-un asemenea stres înainte și după fiecare meci: „Nu există niciun favoritism, totul este exagerat pe rețelele de socializare. În zilele noastre, chiar și cele mai mărunte lucruri capătă proporții uriașe. Nu există ‘ajutor’ în fotbal. Având în vedere că suntem în 2026, cu toată tehnologia actuală, este imposibil. La urma urmei, regulile există și sunt extrem de clare. Poate că sunt mult mai mulți cei care nu vor ca noi să nu câștigăm, iar noi folosim asta în avantajul nostru pentru a ne motiva. Dar în legătură cu ceea ce s-a scris și s-a vorbit, ar trebui să vă cereți scuze nouă și lui Leo (n.r – Messi)”.

ADVERTISEMENT
ANALIZĂ Arma secretă a extremei drepte: „povestea” câștigă inimile tinerilor educați din Europa....
Digi24.ro
ANALIZĂ Arma secretă a extremei drepte: „povestea” câștigă inimile tinerilor educați din Europa. Exemplul Călin Georgescu

Argentina – Elveția, ultimul sfert de finală de la CM 2026

Duelul dintre Argentina și Elveția va avea loc duminică dimineață, de la ora 04:00 (ora României), și se va disputa pe Arrowhead Stadium din Kansas City. Învingătoarea acestui meci va juca în penultimul act al competiției cu câștigătoarea partidei Norvegia – Anglia, meci programat astăzi, la miezul nopții (00:00).

ADVERTISEMENT
FOTO Simona Halep și iubitul cu 24 de ani mai în vârstă NU...
Digisport.ro
FOTO Simona Halep și iubitul cu 24 de ani mai în vârstă NU se mai ascund! Au apărut pe cea mai mare ”scenă”, lângă prințesa Kate

Partida cu Elveția va reprezenta cel mai dificil duel al campioanei mondiale en-titre la prezentul turneu final. Până în acest moment, Argentina a înfruntat niște adversari mult mai slab cotați, cu excepția Austriei (Algeria, Iordania, Capul Verde și Egipt), iar Leo Messi va avea ocazia să le închidă gura numeroșilor contestatari.

ADVERTISEMENT
5.60 este cota BETANO pentru pronosticul „Argentina va câștiga CM 2026”
Zlatan Ibrahimovic a găsit vinovatul în tabăra Belgiei pentru eliminarea de la CM...
Fanatik
Zlatan Ibrahimovic a găsit vinovatul în tabăra Belgiei pentru eliminarea de la CM 2026 și l-a taxat dur: „Ar trebui să-i fie rușine!”
Sferturile și semifinalele CM 2026 LIVE BLOG. Meciul Norvegia – Anglia ar putea...
Fanatik
Sferturile și semifinalele CM 2026 LIVE BLOG. Meciul Norvegia – Anglia ar putea fi reprogramat!
Ce viață duce Victor Pițurcă la 70 de ani. Locul special de unde...
Fanatik
Ce viață duce Victor Pițurcă la 70 de ani. Locul special de unde își procură doar alimente sănătoase, nu mănâncă din altă parte
Tags:
"I-AM ÎNVINS!" Horia Ivanovici, mesaj FANATIK pentru fani dupa ce Legea 4 a devenit istorie
Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
Parteneri
'Îi spunea antrenorului: «Nu dau bani aici să îmi scoți fiul la pauză!»'....
iamsport.ro
'Îi spunea antrenorului: «Nu dau bani aici să îmi scoți fiul la pauză!»'. Susține că a asistat la scene neverosimile cu Diana Șucu în prim-plan
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!