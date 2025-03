Selecționerul Austriei, emoții înaintea duelului cu România din preliminariile Campionatului Mondial din 2026! Naționala sa tocmai a fost învinsă de Serbia în barajul din Liga Națiunilor

în returul barajului, după 1-1 în prima manșă. Pentru trupa pregătită de Ralf Rangnick urmează debutul în preliminariile Cupei Mondiale, iar selecționerul a vorbit și despre meciul contra României, care se va disputa în iunie.

Austria, învinsă de Serbia. Ralf Rangnick: „Rezultatul este absurd”

Serbia a deschis scorul în partida de la Belgrad prin . Apoi, oaspeții au rămas în zece oameni după eliminarea directă a lui Trauner și sârbii au înscris din nou, în minutul 90, prin starul lui Juventus, Dusan Vlahovic.

La final, Ralf Rangnick s-a declarat mulțumit de meciul pe care l-au făcut elevii săi, însă, evident, nu și de rezultat. „Timp de 56 de minute am jucat de parcă am fi fost echipa gazdă, am simțit că am avut 80% posesie, dar nu am profitat. Am avut două ocazii mari în prima repriză prin Laimer și Schmid.

Ținând cont de ce s-a jucat, rezultatul este absurd. Primul gol pe care l-am primit a fost pe jumătate autogol. Sunt mulțumit de joc, dar, bineînțeles, nu și de rezultat” a afirmat selecţionerul Austriei la finalul partidei, conform .

Austria a ajuns la acest baraj după ce a terminat pe locul 2 în grupa a treia din Liga B, cu 11 puncte, două mai puțin decât Norvegia. În meciul tur de la Viena, trupa lui Rangnick a dominat autoritar jocul și a deschis scorul prin Gregoritsch, însă Serbia a reușit să egaleze după golul superb înscris de Samardzic.

„Înfrângerea este complet irelevantă în perspectiva preliminariilor”

Pentru Austria urmează debutul în preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Pe 7 iunie, de la ora 21:45, formația lui Ralf Rangnick va primi vizita României la Viena. Tehnicianul a afirmat că echipa sa va arăta mai bine la acel moment, atât din punct de vedere mental, dar și al lotului, deoarece mai mulți jucători se vor reface după accidentări.

„Nu te simți niciodată bine după o înfrângere, dar este complet irelevantă în perspectiva preliminariilor pentru Cupa Mondială. Mă aștept ca până atunci să nu mai avem probleme cu accidentările. De asemenea, mă aștept ca Trauner, în ciuda cartonașului roșu, care a fost discutabil, să poată juca împotriva României, pentru că este vorba de o altă competiție” a declarat fostul antrenor al lui Manchester United.

Din nefericire pentru Austria, suspendările pentru cartonașe roșii se aplică și în preliminariile Cupei Mondiale, așadar fundașul lui Feyenoord nu va fi disponibil pentru partida contra „tricolorilor”. În prima etapă a grupei H, , iar Cipru s-a impus cu 3-0 în San Marino.