Selecționerul Austriei a atacat-o pe Borussia Dortmund dintr-un motiv incredibil: „Este inadmisibil așa ceva”

Deja calificată la Campionatul Mondial, naționala Austriei se află în acest moment la Viena, unde urmează să dea piept cu prima reprezentativă din Coreea de Sud într-un meci amical, programat marți, 31 martie. Prima partidă de pregătire pe care austriecii au disputat-o în această primăvară a avut loc în urmă cu trei zile, tot la Viena, iar atunci, trupa lui Ralf Rangnick s-a impus categoric, 5-1 în fața Ghanei. Totuși, în ciuda succesului răsunător, tehnicianul german a reperat și un aspect negativ, care a „reușit” să-l scoată din minți. Proganistul a fost Carney Chukwuemeka (22 de ani), fotbalistul Borussiei Dortmund, care, conform selecționerului, are probleme mari cu înțelegerea limbii germane.

Ralf Rangnick atac fără precedent la adresa Borussiei Dortmund! Motivul este Carney Chukwuemeka

Fostul antrenor de la Manchester United a rămas șocat în momentul în care a susținut prima sesiune de antrenament alături de elevii săi. Selecționat în premieră la naționala Austriei, Chukwuemeka a avut mari dificultăți de comunicare. Mijlocașul lui a fost crescut în Anglia și nu a avut ocazia să învețe limba germană, drept pentru care i-a fost extrem de greu să se înțeleagă atât cu colegii săi, cât și cu membrii staff-ului tehnic. Rangnick a declarat că este normal ca jucătorul să nu înțeleagă și să nu vorbească limba germană la perfecție, ținând cont de trecutul său, dar având în vedere că acesta evoluează deja de un an în Bundesliga, ar fi trebuit să existe măcar o urmă de progres, ceea ce nu este cazul. Astfel, selecționerul le-a reproșat asta celor de la Dortmund, considerând clubul drept principalul vinovat pentru lacunele lingvistice ale jucătorului.

„Este inadmisibil așa ceva. Acest lucru trebuie să fie în primul rând un interes al clubului. Cei de la Dortmund ar trebui să se asigure că jucătorii străini participă la lecțiile de limba germană în mod regulat. Am fost extrem de surprins când am văzut care este nivelul lui Carney. În mod neplăcut, bineînțeles. La Leipzig și Hoffenheim era obligatoriu să iei lecții de limba germană de trei ori pe săptămână. Oricine le pierdea era tratat ca și cum ar fi pierdut antrenamentul. Bineînțeles, fiecare club gestionează situația diferit, dar din punctul meu de vedere nu este normal așa ceva. Trebuiau să facă asta”, a declarat Rangnick.

Ulterior, tehnicianul german i-a luat apărarea fotbalistului, argumentând că este dificil să înveți o nouă limbă atunci când stăpânești engleza, deoarece toată lumea te poate înțelege: „Nu e chiar atât de ușor pentru cei ca și Carney, pentru că engleza se vorbește peste tot, toți oamenii o înțeleg. Carney, desigur, comunică cu noi în engleză, nu e ca și cum dacă nu știi germană, noi nu vorbim cu tine, dar am fost surprins că nimeni de la Dortmund nu a încercat să-i dea lecții de germană până acum”.

Carney Chukwuemeka a ales Austria, în detrimentul Angliei și al Nigeriei, și a înscris la debut

Fotbalistul în vârstă de 22 de ani al are triplă-cetățenie. Pe lângă cea austriacă, Chukwuemeka mai dispune atât de cetățenie nigeriană, cât și de cea engleză. Părinții săi sunt originari din Nigeria, el s-a născut în Eisenstadt (Austria), după care s-a mutat cu familia în Anglia, locul în care a copilărit și unde a făcut primii pași în fotbal. Acesta a evoluat la grupele de juniori ale grupării „Three Lions”, însă nu a apucat să joace niciun meci pentru prima reprezentativă.

Astfel, Federația Austriacă de Fotbal (ÖFB) a profitat și a reușit să-l convingă pe fotbalist să îmbrace tricoul selecționatei lui Ralf Rangnick. Ba mai mult, la partida cu Ghana, care a marcat debutul său la echipa națională a Austriei, Chukwuemeka a reușit să și înscrie. Introdus pe teren în actul secund, jucătorul Borussiei a punctat în minutul 79 (golul de 4-1), chiar din pasa lui Marcel Sabitzer, colegul de la echipa de club.

Până să semneze cu Dortmund, Chukwuemeka a mai jucat doar în Anglia, la Aston Villa și Chelsea. Acesta a ajuns pe Signal Iduna Park în iarna lui 2025, inițial sub formă de împrumut din partea grupării londoneze, după care a fost transferat definitiv de „galben-negrii”, înainte de startul acestui sezon. În prezent, cota sa de piață este de 20 de milioane de euro, potrivit transfermarkt.com.