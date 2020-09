Selecţionerul Austriei îi avertizează pe tricolori! Anunţul făcut înainte de meciul cu România

Selecționerul Austriei, Franco Foda va folosi un alt prim 11 împotriva României, în comparație cu formula contra Norvegiei, formație pe care a învins-o cu 2-1. „Mai întâi să ne recuperăm și apoi să aleg cea mai bună formulă pentru a câștiga și luni”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Favorita grupei României din Liga B a Ligii Națiunilor îl pune în gardă pe selecționerul nostru. Austriecii vor să obțină o nouă victorie după succesul contra Norvegiei (2-1) chiar dacă nu va putea conta pe anumiți titulari importanți, precum David Alaba și Arnautovici, iar Hinteregger s-a accidentat la gleznă în jocul din deplasare și a fost schimbat.

„Trebuie să ne concentrăm pe duelul cu România de la Klagenfurt și să ne recuperăm forțele. Voi încerca să trimit în teren cea mai bună formulă ca să învingem și luni”, a anunțat selecționerul Franco Foda”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Voi înlocui unu sau mai mulți titulari”

Selecționerul Austriei va face o serie de schimbări și este foarte probabil, potrivit jurnaliștilor austrieci, să folosească o formație cu multe noutăți:

„Voi înlocui unu sau mai mulți titulari, din cauză că jucătorii sunt încă în faza de acumulare a pregătirii. Nimeni nu are ritmul potrivit.

ADVERTISEMENT

Ceea ce am lucrat până acum la antrenamente a dat roade și sper să confirmăm contra României. Este normal să nu fie sută la sută, având trei-patru antrenamente în ultimele trei săptămâni și fără amicale în picioare”.

România este pe locul trei al grupei

”Echipa a jucat bine cu Norvegia, care era neînvinsă de patru ani pe teren propriu. Am pus-o sub presiune din start și nu am lăsat-o să-și facă jocul”, a încheiat Franco Foda, selecționerul Austriei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

După primele două jocuri din grupă, România este pe locul trei cu un punct, obținut în remiza de pe Arena Națională cu Irlanda de Nord.

Austria este liderul grupei, cu maximum de puncte după 2-1 contra Norvegiei. Irlanda de Nord ocupă poziția secundă, iar Norvegia se află pe ultimul loc.

ADVERTISEMENT