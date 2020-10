Selecţionerul Austriei ştie cum o să joace România: “Tactica nu este modificată”

Franco Foda (54 de ani), selecționerul Austriei, își dorește să se răzbune pentru înfrângerea cu România din partida de la Klagenfurt, scor 3-2. Neamțul născut în Mainz declară că este gata pentru a câștiga împotriva lui Mirel Rădoi.

Foda a analizat prestațiile ”tricolorilor” din meciurile contra islandezilor și norvegienilor. Românii nu au obținut niște rezultate bune, însă în meciul tur austriecii au fost învinși de elevii lui Rădoi.

„Ne așteaptă un joc foarte dificil. Pentru ambele echipe acest joc este important. România este o echipă foarte bună, practică un foarte bun joc combinativ, pozițional, are foarte bune momente de tranziție, face pressing.

Selecționerul Austriei i-a analizat pe ”tricolori”

Chiar dacă am pierdut la Klagenfurt, am avut destule momente de joc bun, iar în perspectiva jocului de mâine suntem pregătiți.

Cu Islanda, echipa României a jucat destul de defensiv, spre deosebire de jocul de la Klagenfurt, când s-au remarcat prin presiunea la care am fost supuși. Au făcut un pressing avansat. În Norvegia, primele 20 de minute au fost foarte bune, au avut câteva ocazii de gol, dar niciunul dintre aceste două meciuri nu a fost câștigat.

Acestea sunt jocurile obișnuite înaintea unui meci. Noi știm că avem calitate. La Klagenfurt, România a dovedit că poate să joace compact în defensivă. Noi trebuie să dăm 100% pentru a avea speranțe că vom putea câștiga.

Nu am fost surprins (n.r. – de meciul României cu Islanda). Să nu uităm că în Islanda a fost un alt tip de meci, cu manșă unică. Cred că planul tactic al colegului meu a fost acela de a juca compact în defensivă și de a lansa contraatacuri. România are calitățile necesare de a juca astfel, cu o tranziție pozitivă deosebită. Am observat că selecționerul român schimbă jucătorii, dar tactica nu este modificată”, a spus Franco Foda, selecționerul austriecilor.

România are încă doi jucători indisponibili

Selecționerul României are noi probleme de lot. Sergiu Hanca și Dragoș Grigore nu vor putea evolua în partida cu Austria din cauza unor accidentări.

”Sergiu Hanca suferă de o leziune musculară la nivelul coapsei drepte, apărută în urma antrenamentului oficial dinaintea meciului din Norvegia, în vreme ce Dragoș Grigore are o contractură musculară la nivelul gambei stângi cu risc ridicat de a degenera într-o leziune musculară.

Cei doi tricolori au părăsit în această după-amiază cantonamentul României de la Mogoșoaia. Însănătoșire grabnică, băieți!”, au scris cei de la FRF pe site-ul oficial.

Mirel Rădoi i-a răspuns lui Ianis Hagi: ”Dacă nu îți place să o ții în momentul în care o ai, atunci e clar că trebuie să alergi după ea. Pot exista momente în care nu faci ceea ce ai antrenat, atunci poți să alergi și mai mult de 4-5 minute”