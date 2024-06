Selecționerul Belgiei a analizat jocul României și a ajuns la o concluzie: „De-asta sunt invincibili”. Ce a declarat Domenico Tedesco înainte de meciul de la EURO 2024

Domenico Tedesco . „Dracii roșii” nu mai au voie să facă pași greșiți în lupta pentru calificarea în „optimile” de finală. Selecționerul în vârstă de 38 de ani al Belgiei a analizat în detaliu jocul „tricolorilor”.

Selecționerul Belgiei a analizat jocul României și a ajuns la o concluzie: „De-asta sunt invincibili”

Belgia a debutat cu stângul la turneul final din Germania. Naționala evaluată de Transfermarkt.com la 584 de milioane de euro , și este condamnată să câștige împotriva României pentru îndeplinirea obiectivului, calificarea în „optimi” de pe prima poziție.

de la EURO 2024, a stat cu ochii pe jocul României și consideră că selecționata lui Edi Iordănescu știe foarte bine să sufere. „Tricolorii” au atras toate privirile după 3-0 cu Ucraina în prima etapă.

„Principalele motive pentru seria lor de invincibilitate sunt că pot suferi, chiar pot suferi cu adevărat ca echipă, se apără jos, nu se plâng, nu le pasă dacă o fac, nu își asumă multe riscuri, joacă multe mingi lungi și sunt buni pe mingea a doua. Au capacitatea de a câștiga a doua minge și dacă joci așa scazi riscul de a primi goluri”, a declarat Domenico Tedesco, la conferința de presă.

„Nu este ușor să o învingi pe Ucraina cu 3-0. Nu au pierdut deloc în calificări”

Domenico Tedesco s-a întors în timp și a remarcat parcursul perfect al naționalei României din preliminariile EURO 2024. Naționala lui Edi Iordănescu a câștigat grupa neînvinsă. Victoria românilor de la EURO 2024 l-a impresionat pe selecționerul „dracilor roșii”.

„Cred că au primit doar 5 goluri în preliminarii… sunt… pff, deloc multe. Astea sunt motivele. Și te pot răni la fazele fixe, Stanciu are execuții bune. Sunt mereu gata să înscrie 1-2 goluri și este suficient, pentru că nici nu primesc multe goluri.

Acestea aș spune că sunt motivele pentru seria lor fără eșec. România este o echipă bună, cred că și cei care nu o știau până săptămâna asta s-au convins. Dacă ați urmărit meciul, ați văzut că nu este ușor să o învingi pe Ucraina cu 3-0.

Dar eram conștienți de asta, am văzut 8 meciuri ale României și nu au pierdut deloc în calificări. Au învins Elveția acasă, într-un meci în care ambele echipe au vrut victoria. Elveția a dat totul, dar nu a putut câștiga”, a spus Domenico Tedesco.

Nicolae Stanciu, remarcatul selecționerului Belgiei: „Îl știm și pe Drăguș”

Belgienii îi cunosc foarte bine pe Nicolae Stanciu și Denis Drăguș, care au evoluat în fotbalul belgian pentru Anderlecht, respectiv Standard Liege. Domenico Tedesco nu se teme însă de niciun adversar.

„Frică? Nu ne este frică de nimeni, ar fi un semn negativ, dar avem un mare respect pentru toți adversarii, mai ales pentru România, cu care vom juca mâine.

Au jucători buni, Stanciu, care a jucat la Anderlecht, Drăguș, pe care-l știm de la Liege, am văzut și aripa din banda dreaptă, Man, cu viteză bună, au jucători buni la mijloc și fundași buni. Dar toate echipele care sunt aici sunt dintr-un motiv.

Primul meci nu a schimbat multe, trebuie să analizăm meciul indiferent de rezultat și după ce am făcut-o am rămas cu impresii bune. Ce v-am spus la conferința din Frankfurt nu s-a schimbat.

Am reurmărit meciul de câteva ori și sunt convins că am jucat bine, cu adevărat bine. Nu doar în a doua repriză, dar și în prima. Dacă am fi înscris în prima parte, mai ales că am avut două ocazii mari în primele 5 minute, totul ar fi fost mai ușor”, a mai spus Domenico Tedesco.

Tedesco și Lukaku pun la cale strategia Belgiei: „Schimbăm păreri și informații”

Romelu Lukaku este pericolul numărul 1 pentru poarta „tricolorilor”. Domenico Tedesco a recunoscut la conferința de presă că se sfătuiește cu atacantul belgian înainte de fiecare meci. În eșecul cu Slovacia (0-1), .

„Vorbesc mereu cu Lukaku, este unul dintre jucătorii de bază și este important ce gândește. Îi cer opinia, schimbăm păreri și informații. Vorbim mereu, nu doar acum, după ocaziile ratate. Are încredere, are nevoie doar să înscrie un gol.

A făcut-o de două ori cu Slovacia, dar din păcate nu au fost validate. Oricum, poate face mai mult. Normal că am vrea ca din 6 ocazii mari să înscrie 6 goluri, dar asta nu este o așteptare realistă.

Dacă aș fi vrut un rezultat anume la Slovacia – Ucraina? Asta ar însemna că aș începe să fac calcule. Nu, pentru mine nu este important. Mai avem două meciuri de jucat, trebuie să ne facem temele și vom vedea. Am văzut doar prima repriză astăzi, în a doua am fost în tren, am avut o conexiune proastă și nu am putut urmări partida”, a fost discursul lui Domenico Tedesco.

8 februarie 2023 este data la care Domenico Tedesco a preluat naționala Belgiei

10 victorii, 4 remize și 1 înfrângere a adunat Domenico Tedesco la „cârma” naționalei Belgiei