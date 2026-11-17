Jovo Lukic (27 de ani) a fost inclus în lotul Bosniei pentru partida cu România, care se va disputa marți, de la ora 21:45, la Zenica. Atacantul Universității Cluj a ratat eșecul cu Suedia, 2-3, din cauza unei probleme medicale, însă a revenit pentru partida contra „tricolorilor” și are șanse chiar la un loc în primul 11.
Jovo Lukic nu a făcut parte din lotul Bosniei pentru meciul cu Suedia, pierdut de „Dragoni” cu 2-3, însă a revenit pentru partida cu România. Antrenorul Sergej Barbarez confirmase acest aspect la conferința de presă, iar totul a devenit oficial odată cu publicarea lotului de către UEFA.
„Jovo este sută la sută pregătit pentru meciul de mâine (n.r. marți). A avut probleme cu spatele și de aceea nu am vrut să riscăm împotriva Suediei la Stockholm. Acum se antrenează normal și va fi în competiție, la fel ca și ceilalți 23 de jucători”, afirma tehnicianul.
Jovo Lukic are șanse chiar la un loc de titular, deoarece Sergej Barbarez nu se va putea baza pe Haris Tabakovic, care s-a accidentat în meciul cu Suedia și se va opera la genunchi. Dacă Gică Hagi a ales să nu se bazeze pe Ianis Stoica, selecționerul Bosniei îl va lăsa în tribună pe Matej Deket, un atacant de 17 ani.
Jovo Lukic a debutat la echipa națională a Bosniei în 2021, într-un meci amical cu SUA, dar a doua selecție a sosit după patru ani și jumătate, înainte de Cupa Mondială din vara acestui an. La turneul final din America de Nord, atacantul Universității Cluj a reușit să marcheze primul său gol la națională, în remiza cu țara gazdă Canada, 1-1.
În primele 4 partide din actuala campanie de Liga Națiunilor, Lukic a intrat de fiecare dată pe parcursul jocului, având o contribuție decisivă în meciul disputat la Zenica contra Poloniei, câștigat cu 1-0. Atacantul a obținut lovitura de la 11 metri din care Ivan Basic a marcat golul de 3 puncte. Contra României, acesta a intrat pe teren în minutul 74, când tabela arăta 4-2 pentru Bosnia, rezultat care avea să se mențină până la finalul jocului.