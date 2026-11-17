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Jovo Lukic (27 de ani) a fost inclus în lotul Bosniei pentru partida cu România, care se va disputa marți, de la ora 21:45, la Zenica. Atacantul Universității Cluj a ratat eșecul cu Suedia, 2-3, din cauza unei probleme medicale, însă a revenit pentru partida contra „tricolorilor” și are șanse chiar la un loc în primul 11.

Jovo Lukic, titular în Bosnia – România? Atacantul lui U Cluj, inclus în lot după ce a ratat meciul cu Suedia

Jovo Lukic nu a făcut parte din lotul Bosniei pentru meciul cu Suedia, pierdut de „Dragoni” cu 2-3, însă a revenit pentru . Antrenorul Sergej Barbarez confirmase acest aspect la conferința de presă, iar totul a devenit oficial odată cu publicarea lotului de către UEFA.

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„Jovo este sută la sută pregătit pentru meciul de mâine (n.r. marți). A avut probleme cu spatele și de aceea nu am vrut să riscăm împotriva Suediei la Stockholm. Acum se antrenează normal și va fi în competiție, la fel ca și ceilalți 23 de jucători”, afirma tehnicianul.

Jovo Lukic are șanse chiar la un loc de titular, deoarece nu se va putea baza pe Haris Tabakovic, care s-a accidentat în meciul cu Suedia și se va opera la genunchi. Dacă Gică Hagi a ales să nu se bazeze pe Ianis Stoica, selecționerul Bosniei îl va lăsa în tribună pe Matej Deket, un atacant de 17 ani.

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Lotul Bosniei pentru meciul cu România

Portari: Mladen Jurkas, Salko Hamzic, Martin Zlomislic

Mladen Jurkas, Salko Hamzic, Martin Zlomislic Fundași: Nihad Mujakic, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac, Amar Dedic, Nikola Katic, Stjepan Radeljic, Zinedin Smajlovic, Arjan Malic

Nihad Mujakic, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac, Amar Dedic, Nikola Katic, Stjepan Radeljic, Zinedin Smajlovic, Arjan Malic Mijlocași: Benjamin Tahirovic, Armin Gigovic, Ivan Basic, Ivan Sunjic, Amar Memic, Dzenis Burnic, Kerim Alajbegovic, Ermin Mahmic

Benjamin Tahirovic, Armin Gigovic, Ivan Basic, Ivan Sunjic, Amar Memic, Dzenis Burnic, Kerim Alajbegovic, Ermin Mahmic Atacanți: Samed Bazdar, Ermedin Demirovic, Esmir Bajraktarevic, Jovo Lukic

Jovo Lukic, un gol în 9 meciuri la echipa națională

Jovo Lukic a debutat la echipa națională a Bosniei în 2021, într-un meci amical cu SUA, dar a doua selecție a sosit după patru ani și jumătate, înainte de Cupa Mondială din vara acestui an. La turneul final din America de Nord, atacantul Universității Cluj a reușit să marcheze primul său gol la națională, în remiza cu țara gazdă Canada, 1-1.

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În primele 4 partide din actuala campanie de Liga Națiunilor, Lukic a intrat de fiecare dată pe parcursul jocului, având o contribuție decisivă în meciul disputat la Zenica contra Poloniei, câștigat cu 1-0. Atacantul a obținut lovitura de la 11 metri din care Ivan Basic a marcat golul de 3 puncte. Contra României, acesta a intrat pe teren în minutul 74, când tabela arăta 4-2 pentru Bosnia, rezultat care avea să se mențină până la finalul jocului.