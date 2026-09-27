Sport

Ce a zis selecționerul Bosniei despre Gică Hagi înaintea meciului direct: „Ar fi fost anormal să nu facă asta”

Gică Hagi, criticat în România după declarațiile din ultima vreme! Selecționerul Bosniei îi ia însă apărarea „Regelui” înaintea meciului direct: ce a spus Sergej Barbarez
Gabriel-Alexandru Ioniță
27.09.2026 | 20:10
Ce a zis selectionerul Bosniei despre Gica Hagi inaintea meciului direct Ar fi fost anormal sa nu faca asta
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Selecționerul Bosniei este de partea lui Gică Hagi înaintea meciului direct. Foto: colaj Fanatik
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Sergej Barbarez (55 de ani), selecționerul Bosniei, i-a luat apărarea lui Gică Hagi (61 de ani) înaintea meciului direct cu România de luni seară din etapa a doua din Liga Națiunilor. De când a venit la națională, „Regele” a adoptat un discurs considerat drept poate prea optimist, motiv pentru care în ultima vreme a fost destul de criticat în spațiul public.

Ce a spus Sergej Barbarez despre Gică Hagi înainte de România – Bosnia

De exemplu, Hagi a spus în mai multe rânduri că își dorește chiar ca România să câștige această grupă din Liga Națiunilor, obiectiv catalogat drept mult prea îndrăzneț pentru situația în care se află în prezent prima reprezentativă. Doar că Sergej Barbarez este de părere că este perfect normal ca un selecționer să își impună astfel de standarde înalte.

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„(n.r. Ştiu că este devreme deocamdată, dar cum vedeţi situaţia în grupă după primele meciuri? Gheorghe Hagi îşi propune şi îşi doreşte să câştige această grupă) Ar fi fost anormal să nu-şi propună să câştige această grupă. Fiecare punct este important. Mai sunt de jucat 5 etape şi orice este posibil.

Până la urmă vorbim despre fotbal. (n.r Cum s-a întors echipa Bosniei de la Campionatul Mondial?) Cu un mare zâmbet. Suntem în proces de analizare a jocului de la Solna, dar cunoaştem echipa României, cunoaştem antrenorul. În mod normal nu ar trebui să existe niciun fel de surprize.

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Cu siguranţă ambele echipe vor juca la victorie şi vom vedea mâine ce va aduce meciul. Fiecare antrenor are, evident, stilul său. La fel şi domnul Hagi. Noi cunoaştem jucătorii, în ziua de azi nu prea poţi ascunde mare lucru. Mari surprize n-ar trebui să fie”, a spus Sergej Barbarez înaintea meciului cu România, potrivit as.ro. 

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Sergej Barbarez, doar cuvinte de laudă la adresa lui Gică Hagi și omagiu pentru regretatul Mircea Lucescu

Selecționerul Bosniei a mai transmis și că l-a admirat foarte mult, și îl admiră în continuare, pe Gică Hagi, atât ca fotbalist, cât și ca antrenor, cu o mențiune specială și pentru regretatul Mircea Lucescu„A fost o onoare să fiu adversarul lui Lucescu și îmi pare rău că ne-a părăsit. Sunt lucruri pe care le trăiești de câteva ori sau o dată în viață. Cât despre Hagi, nu știu pentru cine nu a fost un idol, dacă joacă precum el nu vom avea nicio șansă. A fost unul dintre cei mai mari din lume, l-am admirat cu toții. Și ca antrenor are propriul drum care nu a fost ușor de făcut. Merită respect, dar vom încerca să-l înfuriem puțin mâine (n.r. luni, 28 septembrie)”, a mai spus Barbarez, citat de jurnaliștii bosniaci de la sportsport.ba. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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