Selecționerul Bosniei se contrazice. Ce a spus acum, la 7 luni după ce a învins România cu 1-0 la București. „Cine spune că am avut noroc?”

În timp ce joi seară , selecționata Bosniei remiza în deplasare cu Cipru Ce a spus Sergej Barbarez, antrenorul bosniacilor, despre naționala României. Cu ce s-a contrazis.

Selecționerul Bosniei surprinde. Ce a spus Sergej Barbarez despre naționala României

Bosnia luptă pentru calificarea la CM 2026, însă remiza cu Cipru nu a fost cel mai bun rezultat în perspectiva atingerii acestui obiectiv. Întrebat dacă naționala sa a avut noroc în aceste preliminarii și mai ales în martie, când debuta în această campanie cu o victorie pe terenul României, Sergej Barbarez nici nu a vrut să audă de acest aspect.

„Cine a spus că obiectivul nostru a fost Cupa Mondială?! Cine spune că am avut noroc în România, cine spune că am fost slabi în Bosnia împotriva Ciprului? În seara asta am primit un gol dintr-o lovitură de la 11 metri discutabilă. În toate meciurile pe care le-am câștigat, jocul a fost de partea noastră!

Dacă am fi jucat 11 contra zero, poate am fi decis meciul mai devreme. Avem un adversar care joacă bine și s-a văzut asta în fiecare meci din calificări. Am fost aproape de a câștiga toate punctele, a venit acel penalty, am avut ghinion. Putem vorbi despre acea lovitură de la 11 metri zile întregi, dar nu va schimba nimic”, a spus Barbarez, potrivit

Ce spunea selecționerul Bosniei în luna martie, după România – Bosnia 0-1. „Am avut noroc!”

Dând timpul în urmă, cu 7 luni mai exact, Sergej Barbarez avea un cu totul alt discurs la finalul partidei pe care Bosnia a câștigat-o cu 1-0 contra României pe Arena Națională. Tehnicianul de 54 de ani spunea că echipa lui a avut noroc.

„Am avut noroc la penalty. Arbitrul a văzut bine. Mingea a mers în jos, iar mâna lui Tahirovic era lângă corp. Sincer, nu am văzut această scenă la televizor, dar o voi analiza cu multă atenție. Ei sunt deasupra noastră, au câțiva jucători de clasă mondială. Și înțelegerea jocului, jocul lor de pase. Când observi aceste lucruri, te bucuri și mai mult de victorie. Le-am dat responsabilitate și am văzut o formație vie, pentru că fotbalul e viu, dinamic.

Știu că, de obicei, jucătorii de pe partea cealaltă a terenului nu mă aud, o jumătate de echipă, dar contra românilor am avut sentimentul că m-au auzit toți 90 de minute”, a declarat selecționerul Bosniei înainte de disputa cu Cipru!”, mărturisea selecționerul Bosniei în luna martie 2025.

Când se întâlnesc din nou Bosnia și România

Următoarea dispută dintre Bosnia și România se va da sâmbătă, 15 noiembrie 2025, de la 21:45. Ambele echipe au nevoie de victorie pentru a păstra șansele la calificarea directă la Campionatul Mondial de anul viitor, „tricolorii” fiind și mai motivați prin dorința de revanșă după eșecul din tur, la București.

Clasament preliminarii grupa H