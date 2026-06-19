Sport

Selecționerul care a antrenat în SuperLiga, verdict despre numirea lui Nuno Campos la Dinamo: „Îl cunosc bine!”

Fostul antrenor din SuperLiga, devenit în prezent selecționer, a spus totul despre Nuno Campos, noul tehnician de la Dinamo. Ce a spus și despre Ricardo Sousa, care a preluat Petrolul.
Bogdan Ciutacu, Mihai Dragomir
19.06.2026 | 12:03
Selectionerul care a antrenat in SuperLiga verdict despre numirea lui Nuno Campos la Dinamo Il cunosc bine
EXCLUSIV FANATIK
Cum a fost descris Nuno Campos, noul antrenor al lui Dinamo, de selecționerul care a antrenat în SuperLiga. Sursa Foto: Facebook Dinamo Bucuresti.
ADVERTISEMENT

SuperLiga are din ce în ce mai multe influențe portugheze grație valului de antrenori și jucători lusitani sosiți la echipe în ultima perioadă. Tony Da Silva, noul selecționer al reprezentativei din Mali, a vorbit despre Nuno Campos și Ricardo Sousa, cei doi conaționali ai săi care au preluat băncile de la Dinamo, respectiv Petrolul.

Tony Da Silva a spus totul despre Nuno Campos, noul antrenor al lui Dinamo

Tony Da Silva, care a pregătit-o ultima dată în România pe Poli Iași, a devenit recent selecționer al naționalei din Mali. Fostul jucător portughez a vorbit despre Nuno Campos, tehnicianul prezentat oficial pe banca tehnică a lui Dinamo. El a felicitat echipa din „Ștefan cel Mare” pentru alegerea făcută.

ADVERTISEMENT

„Sunt foarte bun prieten cu Nuno Campos. Nuno e un antrenor foarte bun și Dinamo eu cred că a făcut o alegere foarte bună. Repet, Nuno e un antrenor foarte bun!”, a spus inițial Tony Da Silva în exclusivitate pentru FANATIK.

Tony se cunoaște și cu Ricardo Sousa. Ce a spus despre noul antrenor al Petrolului

Ricardo Sousa este alt portughez care va antrena din noul sezon în SuperLiga, după ce a fost prezentat oficial la Petrolul Ploiești. Tony Da Silva a spus că tehnicianul va reuși la echipa prahoveană doar dacă va avea jucători compatibili cu stilul său.

ADVERTISEMENT
Actrița Daveigh Chase, fetița din „The Ring”, a murit la doar 35 de...
Digi24.ro
Actrița Daveigh Chase, fetița din „The Ring”, a murit la doar 35 de ani. Detaliile tulburătoare din spatele tragediei

„Îl cunosc bine și pe Ricardo Sousa de la Petrolul, numai că dacă nu va avea jucătorii care îi trebuie pentru stilul său de joc îi va fi foarte greu”, a mai spus selecționerul naționalei din Mali în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"I-am auzit osul trosnind!" Accidentare groaznică la Cupa Mondială: jucătorii au început să plângă când i-au văzut piciorul
Care a fost, de fapt, secretul prestației tricolorilor la CM 1994. Totul a...
Fanatik
Care a fost, de fapt, secretul prestației tricolorilor la CM 1994. Totul a fost decis cu o lună înainte
Recordul României la Campionatul Mondial, egalat după 32 de ani. Cine este naționala...
Fanatik
Recordul României la Campionatul Mondial, egalat după 32 de ani. Cine este naționala care a făcut concurență Generației de Aur
Vozinha, erou național în Capul Verde! Portarul care a făcut minuni cu Spania,...
Fanatik
Vozinha, erou național în Capul Verde! Portarul care a făcut minuni cu Spania, omagiat de fani. Video
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Fostul fotbalist român s-a dezlănțuit la adresa lui Ilie Stan: 'M-a ars de...
iamsport.ro
Fostul fotbalist român s-a dezlănțuit la adresa lui Ilie Stan: 'M-a ars de 50.000 de euro! Am vrut să îl bat'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!