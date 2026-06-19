Selecționerul care a antrenat în SuperLiga, verdict despre numirea lui Nuno Campos la Dinamo: „Îl cunosc bine!”

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SuperLiga are din ce în ce mai multe influențe portugheze grație valului de antrenori și jucători lusitani sosiți la echipe în ultima perioadă. Tony Da Silva, noul selecționer al reprezentativei din Mali, a vorbit despre Nuno Campos și Ricardo Sousa, cei doi conaționali ai săi care au preluat băncile de la Dinamo, respectiv Petrolul.

Tony Da Silva a spus totul despre Nuno Campos, noul antrenor al lui Dinamo

a devenit recent . Fostul jucător portughez a vorbit despre . El a felicitat echipa din „Ștefan cel Mare” pentru alegerea făcută.

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„Sunt foarte bun prieten cu Nuno Campos. Nuno e un antrenor foarte bun și Dinamo eu cred că a făcut o alegere foarte bună. Repet, Nuno e un antrenor foarte bun!”, a spus inițial Tony Da Silva în exclusivitate pentru FANATIK.

Tony se cunoaște și cu Ricardo Sousa. Ce a spus despre noul antrenor al Petrolului

Tony Da Silva a spus că tehnicianul va reuși la echipa prahoveană doar dacă va avea jucători compatibili cu stilul său.

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„Îl cunosc bine și pe Ricardo Sousa de la Petrolul, numai că dacă nu va avea jucătorii care îi trebuie pentru stilul său de joc îi va fi foarte greu”, a mai spus selecționerul naționalei din Mali în exclusivitate pentru FANATIK.