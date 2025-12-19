Selecționerul care a dus naționala atât la EURO cât și la Mondiale a murit din cauza unui cancer galopant la creier

ADVERTISEMENT

Fostul antrenor şi fundaş norvegian, Age Hareide, a încetat din viaţă la vârsta de 72 de ani. În noiembrie anul acesta s-a anunţat că fostul selecţioner al Norvegiei, Danemarcei și Islandei a fost diagnosticat cu un cancer galopant la creier.

Norvegianul Age Hareide s-a stins din viață la 72 de ani

conducând echipa până în optimile de finală ale Cupei Mondiale din 2018. În 2017, în preliminariile Campionatului Mondial, Danemarca a înfruntat România (0-0).



Reputatul tehnician a antrenat și Norvegia, între 2003 şi 2008, şi a cunoscut succesul la nivel de club cu Brondby din Danemarca, Malmo şi Helsingborgs din Suedia, precum şi Rosenborg din Norvegia, câştigând trofee în toate cele trei ţări.

Ultimul său angajament a fost ca antrenor al Islandei, înainte de a se retrage din activitate, în noiembrie anul trecut. Ca jucător, a evoluat la Hodd, Molde, Manchester City şi Norwich City şi a fost selecţionat de 50 de ori la naționala Norvegiei, între 1976 şi 1986.



A dus Danemarca la două turnee finale

Federația Norvegiană de Fotbal a transmis un mesaj răscolitor după moartea lui Hareide. Oficialii au subliniat impactul major pe care acesta l-a avut asupra fotbalului, în special, și a sportului, în general, din țara sa.



„Una dintre cele mai mari personalități din istoria fotbalului norvegian s-a stins din viață. În ultimele patru decenii, Age Hareide a fost una dintre cele mai importante figuri din fotbalul norvegian, înregistrând mari succese atât ca jucător, cât și ca antrenor.

Hareide a fost antrenorul naționalei Norvegiei între 2003 și 2008 și a jucat în 50 de meciuri internaționale. Meritele sale îl fac unul dintre cei mai mari norvegieni din toate timpurile în fotbal, inclusiv mai multe campionate și titluri de cupă atât în Norvegia, cât și în Suedia și Danemarca.



A fost pe teren la debutul lui Hagi la națională

În plus, el a condus Danemarca atât la Campionatul European, cât și la Cupa Mondială. Gândurile noastre sunt alături de familie. Mulțumim mult pentru tot ce ai făcut pentru fotbalul norvegian, Age. Odihnește-te în pace”, a transmis forul de la Oslo.

Age Hareide a fost de două ori adversarul României, ca jucător. În 1980, a marcat pentru Norvegia într-un meci terminat la egalitate, 1-1, contra „tricolorilor”. A mai evoluat în amicalul