Selecționerul care va fi prezent la Cupa Mondială ar putea deveni rivalul lui Cristi Chivu în Serie A! „S-a întâlnit cu reprezentanții lui AC Milan”

ADVERTISEMENT

AC Milan a anunțat despărțirea de antrenorul Massimiliano Allegri după ce echipa a ratat calificarea în UEFA Champions League, iar conducătorii clubului au mai multe variante pentru sezonul viitor. Printre tehnicienii luați în calcul se numără și Mauricio Pochettino (54 de ani), care va conduce naționala Statelor Unite la Cupa Mondială din această vară.

Mauricio Pochettino a discutat cu oficialii lui AC Milan

Contractul lui Mauricio Pochettino cu Federația de Fotbal din Statele Unite expiră după Cupa Mondială, iar tehnicianul argentinian se gândește deja la viitor. Acesta negociază cu AC Milan și ar putea fi rivalul lui Cristi Chivu în următorul sezon din Serie A. „Antrenorul naționalei din Statele Unite, Mauricio Pochettino, s-a întâlnit cu reprezentanții clubului italian AC Milan pentru a discuta despre rolul de antrenor principal.

ADVERTISEMENT

Întâlnirea a avut loc săptămâna trecută, înainte ca echipa să intre într-un cantonament în Georgia înainte de Cupa Mondială”, au transmis cei de la . Naționala din SUA s-a calificat automat la turneul final din postura de gazdă și face parte din grupa D, urmând să întâlnească Australia, Paraguay și .

Pochettino se află pe banca naționalei din 2024, acesta fiind primul său mandat de selecționer. În primii 15 ani ai carierei de antrenor, argentinianul a activat doar la echipe de club: Espanyol, Southampton, Tottenham, PSG și Chelsea. Cea mai de succes perioadă a fost cea de la Spurs, echipă pe care a condus-o spre o finală de Champions League, pierdută însă împotriva lui Liverpool.

ADVERTISEMENT

Cum a comentat șeful Federației din Statele Unite situația lui Mauricio Pochettino

JT Batson, președintele Federației de Fotbal din Statele Unite, a dezvăluit că este la curent cu negocierile dintre Pochettino și AC Milan. „Mauricio este foarte concentrat pe Cupa Mondială. El și întregul staff au fost extrem de transparenți pe parcursul întregului proces. Chiar și când ne-am întâlnit pentru prima dată în urmă cu două veri, existau mulți alți oameni interesați de Mauricio și de cei din staff.

ADVERTISEMENT

Avea alte oferte, dar și-a dorit să fie aici. Are mare încredere în ceea ce facem la Federație, în fotbalul din Statele Unite și în această echipă națională. Când ai oameni de primă clasă, sunt interesate și alte organizații”, a declarat oficialul din Statele Unite pentru sursa menționată.

ADVERTISEMENT

Exod la AC Milan după ratarea Champions League

. „Rossonerii” aveau nevoie de un singur punct în meciul de pe teren propriu cu Cagliari, echipă fără obiectiv, pentru a obține calificarea, însă au pierdut cu 1-2 și au fost depășiți în clasament de Como și AS Roma. Ratarea obiectivului a dus la un adevărat „exod”, clubul anunțând după doar o zi că antrenorul Massimiliano Allegri, directorul sportiv Igli Tare, președintele Giorgio Furlani și directorul tehnic Geoffrey Moncada nu vor mai continua. Alături de Mauricio Pochettino, pe lista clubului se află și Andoni Iraola, antrenor care s-a despărțit de Bournemouth la finalul sezonului.