România se pregătește de Campionatul Mondial din luna decembrie cu două meciuri extrem de solicitante în această săptămână, cu Norvegia (deplasare, 15 octombrie) și Polonia (Craiova, 19 octombrie). Totuși, chiar dacă este focusat pe ceea ce are de făcut la națională, , nu a ratat victoria României cu Austria, scor 1-0 și a avut cuvinte de laudă la adresa lui Mircea Lucescu.

Ovidiu Mihăilă vrea să-i calce pe urmă lui Mircea Lucescu

Chiar dacă timpul nu prea-i permite lui Ovidiu Mihăilă, fiind angrenat atât la SCMU Craiova, cât și la națională, acesta nu ratează evenimentele sportive majore care ne înconjoară. În cadrul unei conferințe de presă, noul selecționer al naționalei feminine de handbal l-a „periat“ pe Mircea Lucescu și a menționat una dintre marile sale dorințe.

„Orice sportiv își dorește să evolueze la Mondiale. Din fericire, echipa națională de fotbal, în frunte cu domnul selecționer, le-a făcut o mare bucurie aseară românilor. Sper să ajung și eu în acel punct, la vârsta domnului Lucescu, să antrenez și să duc echipa României pe un podium Mondial sau European“, a spus, zâmbind, Ovidiu Mihăilă.

Ovidiu Mihăilă, mândru că face parte din echipa națională a României

Mihăilă a avut un discurs impecabil și în momentul în care a explicat ce își dorește de la echipa națională în perioada în care el va fi pe banca tehnică. Nu în ultimul rând, el a menționat și ce ar însemna pentru România o eventuală clasare pe podium la viitorul Mondial.

„Trebuie să facem mândri milioane de oameni din țară prin ceea ce vom demonstra în fiecare meci de acum înainte. Obiectivul meu este să mă bucur zilnic de aceste fete, să le văd zâmbind zi de zi. Trebuie să se bucure și ele de ceea ce fac și sunt convins că această bucurie le poate da liniștea și puterea să-și demonstreze valoarea adevărată. Vreau să fiu părtaș la tot ce fetele noastre vor realiza în următoarele meciuri.

Când vorbim de o competiție la un astfel de nivel, nu putem vorbi de echipe modeste. Nu va fi o grupă ușoară, dar trebuie să avem încredere și să avem în spate oamenii care vor ajuta ca aceste fete să aibă curajul și puterea de a trece peste obstacole. Orice clasare pe podium se construiește în timp. Un podium ar fi o mare surpriză, pe care ele cu siguranță ar putea să o realizeze. M-aș bucura enorm pentru ele.

S-a început această construcție acum trei ani cu profesorii Pera și Burcea, care au făcut o treabă excelentă. Continuarea acestei munci sigur va da roade, dar este nevoie de mult efort. Sunt mândru că pot face parte din echipa națională a României și rugămintea mea este ca aceste fete să fie sprijinite întotdeauna. Ele pot fi elementele care să readucă handbalul românesc acolo unde a fost odată“, a mai spus Ovidiu Mihăilă.

Constantin Din a anunțat care este obiectivul României la Campionatul Mondial

Constantin Din, președintele Federației Române de handbal, a avut un discurs plin de încredere și optimism la Craiova, înaintea meciurilor cu Norvegia și Polonia. dar a uimit pe toată lumea când a anunțat și care este obiectivul propriu la care speră cu mare încredere președintele FRH.

„Obiectivul realist pe care l-am stabilit la Mondiale este o clasare între locurile 1-10. Al meu, personal, ar fi să încheiem undeva în jurul locului 6. De ce nu, să sperăm și la o medalie. Cred că va veni în următorii ani, simt asta și cred. Ar putea fi considerată o surpriză dacă vom lua o medalie, asta este clar. Fetele își doresc, toți cred că este posibil.

Vreau să se vină cu plăcere la națională, să fim uniți cu toții, de la jucători la antrenori. Cristina Neagu cred că este cea mai bună jucătoare din toate timpurile. Aș vrea să se apropie și Laslo de această performanță, dar avem nevoie de putere, de lideri. Meciul de aseară (n.r. România – Austria 1-0) l-am trăit cu mare bucurie și felicit echipa națională de fotbal. Au creat momente uluitoare, de bucurie și speranță. Ne dorim și noi, de la handbal, să oferim momente de neuitat. Așteptați Mondialul și veți vedea o bucurie de nevăzut“, a adăugat și Constantin Din.