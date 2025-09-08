Sport

Selecționerul Ciprului, mesaj pentru Mircea Lucescu înainte de meciul cu România: „Avem șanse să câștigăm”

O victorie în Cipru ar fi esențială pentru naționala României în grupa preliminară pentru Cupa Mondială, însă misiunea „tricolorilor” va fi una dificilă la Nicosia.
Bogdan Mariș
08.09.2025 | 19:02
Selectionerul Ciprului mesaj pentru Mircea Lucescu inainte de meciul cu Romania Avem sanse sa castigam
Selecționerul Ciprului, Apostolos Mantzios, a prefațat meciul contra României. FOTO: colaj Fanatik

Învinși cu 3-0 la București de Canada, „tricolorii” pregătiți de Mircea Lucescu s-au deplasat în Cipru pentru meciul care se va disputa marți seară, de la ora 21:45, în preliminariile Cupei Mondiale. Selecționerul gazdelor, Apostolos Mantzios, a prefațat duelul de la Nicosia, unul extrem de important pentru naționala României.

Selecționerul Ciprului crede în victorie înainte de meciul cu România

Cipru a avut o prestație admirabilă în meciul disputat sâmbătă la Linz contra Austriei, duel care a fost întrerupt timp de aproximativ 10 minute din cauza suprafeței de joc. Naționala pregătită de Apostolos Mantzios a fost însă învinsă cu 1-0 după un penalty controversat. Tehnicianul a afirmat că echipa sa poate să obțină o victorie contra României, deși ultimele trei întâlniri directe s-au încheiat cu succese ale „tricolorilor”.

„O să avem un al doilea meci destul de dificil, cu o echipă foarte bună, precum România. O echipă cu care am jucat recent, cred că ne cunoaștem de ajuns ambele echipe. Noi venim după un meci foarte bun cu probabil cea mai bună echipă din grupă, Austria. Din păcate, nu am putut să obținem un rezultat pozitiv.

În special după acest meci pe care l-am avut cu Austria am rămas cu multe lucruri foarte bune și avem mari speranțe pentru următoarele meciuri. Ceea ce ne dorim pentru meciul de mâine e să avem un rezultat pozitiv. România nu este mai slabă decât anul trecut, dar are avem șanse să câștigăm mâine”, a spus Apostolos Mantzios la conferința de presă, conform Digi Sport.

Cum a comentat „vârful” naționalei Ciprului faptul că România are un singur atacant în lot

Louis Munteanu s-a accidentat înainte de startul meciului amical contra Canadei, dar Mircea Lucescu a decis să nu cheme un alt „vârf” pentru această acțiune, Denis Drăguș fiind singurul jucător disponibil pe acest post. Atacantul ciprioților, Pieros Sotiriou, a comentat acest aspect.

„România are un singur atacant, însă nu contează acest lucru, pentru că are mulți jucători care pot suplini asta. Noi suntem focusați pe jocul nostru, nu contează ce jucători disponibili are România. Atmosfera nu este cea mai bună, dar lucrăm la asta pentru a îndrepta lucrurile”, a declarat fotbalistul celor de la APOEL.

