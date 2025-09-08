Selecționerul Ciprului, mesaj pentru Mircea Lucescu înainte de meciul cu România: „Avem șanse să câștigăm”

, „tricolorii” pregătiți de Mircea Lucescu s-au deplasat în Cipru pentru . Selecționerul gazdelor, Apostolos Mantzios, a prefațat duelul de la Nicosia, unul extrem de important pentru naționala României.

Selecționerul Ciprului crede în victorie înainte de meciul cu România

Cipru a avut o prestație admirabilă în . Naționala pregătită de Apostolos Mantzios a fost însă învinsă cu 1-0 după un penalty controversat. Tehnicianul a afirmat că echipa sa poate să obțină o victorie contra României, deși ultimele trei întâlniri directe s-au încheiat cu succese ale „tricolorilor”.

„O să avem un al doilea meci destul de dificil, cu o echipă foarte bună, precum România. O echipă cu care am jucat recent, cred că ne cunoaștem de ajuns ambele echipe. Noi venim după un meci foarte bun cu probabil cea mai bună echipă din grupă, Austria. Din păcate, nu am putut să obținem un rezultat pozitiv.

În special după acest meci pe care l-am avut cu Austria am rămas cu multe lucruri foarte bune și avem mari speranțe pentru următoarele meciuri. Ceea ce ne dorim pentru meciul de mâine e să avem un rezultat pozitiv. România nu este mai slabă decât anul trecut, dar are avem șanse să câștigăm mâine”, a spus Apostolos Mantzios la conferința de presă, conform .

Cum a comentat „vârful” naționalei Ciprului faptul că România are un singur atacant în lot

Louis Munteanu s-a accidentat înainte de startul meciului amical contra Canadei, dar , Denis Drăguș fiind singurul jucător disponibil pe acest post. Atacantul ciprioților, Pieros Sotiriou, a comentat acest aspect.

„România are un singur atacant, însă nu contează acest lucru, pentru că are mulți jucători care pot suplini asta. Noi suntem focusați pe jocul nostru, nu contează ce jucători disponibili are România. Atmosfera nu este cea mai bună, dar lucrăm la asta pentru a îndrepta lucrurile”, a declarat fotbalistul celor de la APOEL.