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Fernando Bocha Batista a fost demis din funcția de antrenor principal al echipei naționale a Costa Rica, după o serie de rezultate dezastruoase. Tehnicianul argentinian a înregistrat cinci eșecuri și o înfrângere.

Costa Rica a rămas fără antrenor principal

Federația de Fotbal din Costa Rica a decis să întrerupă un proiect conturat cu scopul de a se califica la Cupa Mondială din 2030. Fostul jucător de fotbal Bryan Ruiz va prelua interimar conducerea naționalei și va fi responsabil de următoarele două meciuri ale echipei.

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Decizia a venit după înfrângerile cu Curacao și Haiti, în care Costa Rica a avut o evoluție deplorabilă. Cu Batista pe bancă, echipa a marcat șase goluri și a primit 19, fiind departe de pretențiile Federației.

„Rezultatele nu au venit. Când l-am angajat, ne-am gândit la întregul proces până la Mondialul din 2030. Este o schimbare care are loc din cauza rezultatelor slabe”, a declarat președintele Federației din Costa Rica.

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Cinci eșecuri și un egal, bilanțul lui Batista

Antrenorul a ajuns în această poziție după plecarea mexicanului Miguel Piojo Herrera, al cărui contract nu a fost reînnoit după ce Costa Rica nu s-a calificat la Cupa Mondială din 2026.

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Bilanțul lui Batista la conducerea echipei naționale din Costa Rica a inclus înfrângeri cu Iran 5-0, Columbia 3-1, Anglia 3-0, și Haiti 2-0, singurul rezultat pozitiv fiind un egal 2-2 cu Iordania. Antrenorul fusese prezentat în martie și avea un contract pe termen lung.

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Bryan Ruiz preia naționala lui Mora și Bran

Federația de la San Jose a precizat că numirea interimară a lui Bryan Ruiz își propune să redreseze echipa în următoarele două meciuri ale fazei grupelor. Fostul jucător, idol și căpitan al generației costaricane care a participat la Cupele Mondiale Braziliei din 2014 și Rusia din 2018, va conduce echipa joi împotriva Nicaraguei și apoi duminică împotriva Haiti.

Ulterior, Federația va decide dacă va merge pe mâna lui și în calificările pentru Cupa Mondială din 2030. Costa Rica are în componență doi fotbaliști din Superligă: ) și Alejandro Bran (Petrolul).