Selecţionerul Croaţiei, euforic după victoria cu România: “Jucătoarele mele câştigă într-un an cât Neagu într-o lună”

Selecţionerul Croaţiei, Nenad Sostaric, a fost euforic la conferinţa de presă care a urmat victoriei obţinute împotriva României, scor 25-20. Antrenorul croat şi-a felicitat jucătoarele, pe care le-a comparat cu Cristina Neagu.

Nenad Sostaric a declarat la conferinţa de presă că îl bucură faptul că jucătoarele sale au dat totul şi chiar au trecut peste începutul de meci în care România a avut un avantaj destul de bun, scor 8-4.

Selecţionerul adversarei noastre a declarat că jucătoarele sale s-au ridicat şi chiar au depăşit nivelul unor jucătoare precum Cristina Neagu, despre care spunea că “încasează într-o lună, cât jucătoarele mele într-un an”:

“Mă bucură foarte mult această victorie. Avem un spirit extraordinar şi astăzi am arătat ce forţă colectivă avem. Ne lipsesc multe jucătoare, însă cele pe care le avem au făcut un joc atât de bun încât nu pot să le cer mai mult decât atât.

Am făcut un joc defensiv foarte bun şi am reuşit să învingem o echipă a României care are jucătoare precum Cristina Neagu, de o valoare uriaşă, şi care câştigă într-o lună cât câştigă jucătoarele noastre într-un an. Şi asta spune multe despre jocul nostru de la acest turneu final”, a spus Sostaric.

“Am vrut să le obosim şi am jucat perfect în defensivă. Aşa am reuşit să facem diferenţa”

Întrebat de reporterul FANATIK, cum a reuşit să întoarcă meciul de la 4-8 pentru România, selecţionerul Croaţiei a declarat că obiectivul echipei a fost să le obosească pe jucătoarele de pe linia de 9 metri: Laslo, Neagu şi Buceschi:

“Am jucat bine de la început, însă am ratat foarte mult. Am decis ca împotriva României să ne focusăm asupra defensivei. Au jucătoare precum Laslo, Buceschi şi Neagu. Am vrut să le obosim şi am jucat perfect în defensivă. Aşa am reuşit să facem diferenţa”, a spus Sostaric la conferinţa de presă.

Dedu, dezamăgită: ” Sper să ne adunăm în următoarele meciuri”

De cealaltă parte, Denisa Dedu, portarul naţionalei României, s-a declarat extrem de dezamăgită după eşecul împotriva Croaţiei: „Sunt foarte, foarte dezamăgită, atât pentru faptul că am pierdut, dar şi pentru modul în care am evoluat. Nu am jucat deloc bine. Sunt dezamăgită pentru că ne-am pierdut concentrarea şi nu am reuşit să ne păstrăm avantajul.

Sunt dezamăgită că am pierdut, cred că nu am făcut cel mai bun meci al nostru. Sper din suflet ca în următoarele meciuri să ne adunăm şi să prestăm un joc mult mai bun” , a declarat Denisa Dedu după meci.

