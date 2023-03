Selecţionerul din Andorra, declaraţii curajoase înaintea duelului cu România: “Avem multă presiune! Vrem să marcăm şi să câştigăm!”

România debutează în preliminariile Euro 2024 sâmbătă, de la ora 21:45, . “Tricolorii” au o oportunitate uriaşă de a ajunge la turneul final, fiind repartizaţi într-o grupă accesibilă din care mai fac parte: Elveţia, Israel, Kosovo şi Belarus.

Selecţionerul din Andorra, declaraţii curajoase înaintea duelului cu România

Dar, selecţionerul Andorrei, Koldo Alvarez, este optimist înaintea duelului cu selecţionata lui Edi Iordănescu şi susţine că echipa sa poate reuşi surpriza încă din startul preliminariilor de la Euro:

ADVERTISEMENT

“Suntem foarte siguri de faptul că meciul împotriva reprezentativei României va fi unul dintre cele mai dificile din această grupă. Obiectivul nostru însă e același, ca în orice altă partidă: să fim concentrați pentru a ajunge spre finalul partidei cu oportunitatea de a obține puncte.

Faptul că în România sunt mulți jucători cu mult talent e un adevăr. Stanciu, Rațiu, dar și Pușcaș și Drăguș care lipsesc acum… Îmi plac foarte tare jucătorii români, cred că sunt mulți fotbaliști cu un potențial mare.

ADVERTISEMENT

“Noi, Andorra, avem multă presiune. Vrem să marcăm”

Noi vom aborda meciul cu România cu maximum de profesionalism, așa cum trebuie să o facem. A, nu, nu cred că e o chestiune de presiune la mijloc. Spun asta pentru că noi, Andorra, avem multă presiune. Noi vrem să marcăm și să câștigăm în fiecare meci. Și cred că acest aspect nu e diferit în comparație cu celelalte reprezentative.

Nu sunt amintiri plăcute de când eram portarul Andorrei, pentru că am pierdut. Dar chiar și-așa, pentru mine e mereu o bucurie să am oportunitatea de a juca împotriva unor echipe precum este cea a României. De la meciurile ca selecționer, știu că am pierdut 0-4 în deplasare, cu două goluri încasate pe final de partidă.

ADVERTISEMENT

Amintirile de atunci fac parte din categoria celor care ne-au împins să evoluăm, să ne creștem nivelul de-a lungul timpului. Sper ca de data asta să fim mai competitivi și să facem ca lucrurile să fie mai dificile pentru adversar”, a spus Alvarez pentru .

Koldo Alvarez, cel mai longeviv selecţioner european

Koldo Alvarez este cel mai longeviv selecţioner european. El a preluat naţionala din în anul 2010. A fost portarul echipei naţionale între 1998 şi 2009, interval în care a jucat şi împotriva României de două ori (5-1 şi 2-0 pentru “tricolori” în preliminariile CM 2006).

ADVERTISEMENT

România nu a pierdut niciodată împotriva Andorrei în cele patru meciuri oficiale jucate. De fiecare dată, Koldo Alvarez a fost implicat în aceste meciuri, ca jucător activ sau selecţioner.

ADVERTISEMENT