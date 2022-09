Edi Iordănescu a anunțat lista preliminară a convocărilor pentru meciurile cu Finlanda și Bosnia&Herțegovina. Lipsește Mitriță, revine Stanciu

Federația Română de Fotbal a publicat pe site-ul oficial lista preliminară a jucătorilor pe care Edi Iordănescu vrea să îi convoace la meciurile cu Finlanda și Bosnia Herțegovina. Selecționerul pregătește câteva surprize.

Cum arată lista preliminară a jucătorilor convocați de Edi Iordănescu la meciurile cu Finlanda și Bosnia&Herțegovina

Jucătorii convocați de Edi Iordănescu pe lista preliminară

Portari: Florin Niță (Sparta Praga | Cehia, 19/0), Valentin Cojocaru (OH Leuven | Belgia, 0/0), Ionuț Radu (Cremonese | Italia, 0/0);

Fundași: Andrei Rațiu (Huesca | Spania, 8/0), Vlad Chiricheș (Cremonese | Italia, 75/0), Adrian Rus (Pisa | Italia, 14/0), Ionuț Nedelcearu (Palermo | Italia, 21/2), Virgil Ghiță (Cracovia | Polonia, 1/0), Bogdan Țîru (Jagiellonia | Polonia, 2/0), Alexandru Pașcanu (Ponferradina | Spania, 0/0), Cristian Ganea (Panathinaikos | Grecia, 8/0);

Mijlocași: Marius Marin (Pisa | Italia, 6/0), Răzvan Marin (Empoli | Italia, 41/2), Alexandru Cicâldău (Al-Ittihad Kalba | EAU, 25/3), Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns | China, 54/11), Daniel Boloca (Frosinone | Italia, 0/0), Olimpiu Moruțan (Pisa | Italia, 3/0), Marius Corbu (Puskás Akadémia | Ungaria, 0/0), Dennis Man (Parma |Italia, 14/4), Deian Sorescu (Rakow | Polonia, 7/0), Valentin Mihăilă (Parma | Italia, 10/1), Rareș Ilie (Nice | Franța, 0/0), Valentin Gheorghe (Ümraniyespor | Turcia, 0/0);

Atacanți: George Pușcaș (Genoa | Italia, 30/8), Erik Bicfalvi (Ural | Rusia, 7/1), Florin Tănase (Al-Jazira | EAU, 14/1), Denis Drăguș (Standard Liege | Belgia, 2/0).

Edi Iordănescu urmează să anunțe ulterior lista finală a celor convocați, cărora li se vor alătura fotbaliștii din SuperLiga.

Nicolae Stanciu ar putea reveni la naționala României după 6 meciuri. E la prima convocare cu Edi Iordănescu selecționer

Nicolae Stanciu nu a fost convocat la națională în mandatul lui Edi Iordănescu. Jucătorul s-a transferat în luna martie în China la Wuhan Three Towns. Mijlocașul a ratat meciurile amicale cu Grecia și Israel și cele patru partide din Liga Națiunilor cu Muntenegru, Bosnia, Finlanda și Muntenegru.

Numai că evoluțiile bune din China i-au atras atenția selecționerului Edi Iordănescu, care l-ar putea convoca pentru meciurile cu Finlanda și Bosnia Herțegovina.

Mijlocașul ofensiv în vârstă de 29 de ani a ajuns la șapte goluri în campionatul Chinei, iar Stanciu are și șase pase decisive. Nicolae Stanciu are 54 de meciuri la echipa națională și are 11 goluri marcate.

Edi Iordănescu, vizită oficială la antrenamentele lui Carlo Ancelotti la Real Madrid

FANATIK a aflat în exclusivitate că Edi Iordănescu

Selecționerul a vorbit direct cu antrenorul italian și va fi prezent și la meciul de pe Santiago Bernabeu cu Betis Sevilla din La Liga.