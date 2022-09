Selecționerul Edi Iordănescu, vizită surpriză la Madrid pentru antrenamentele zilnice ale lui Carlo Ancelotti la Real. Exclusiv

Edi Iordănescu mai are câteva săptămâni până la ultimele două meciuri ale echipei naționale din acest an, , iar selecționerul profită de timpul pe care îl are la dispoziție și se află într-o vizită oficială la Madrid.

Edi Iordănescu, vizită de șase zile la antrenamentele lui Carlo Ancelotti de la Real Madrid

FANATIK a aflat în exclusivitate că selecționerul echipei naționale a plecat joi, 1 septembrie, la Madrid, după ce a vorbit personal cu antrenorul madrilenilor, Carlo Ancelotti.

Edi Iordănescu va petrece șase zile în capitala Spaniei și va avea parte de o experiență unică. Va asista timp de aproape o săptămână la antrenamentele lui Real Madrid.

Ba mai mult, selecționerul va fi prezent și pe Santiago Bernabeu la meciul pe care Real Madrid îl va disputa cu Betis Sevilla, sâmbătă, 3 septembrie, de la ora 17:15.

Edi Iordănescu, pe urmele lui Anghel Iordănescu: „Eu am stat 14 zile la antrenamentele lui Real Madrid în mandatul lui precedent”

Edi Iordănescu a devenit selecționerul României la 43 de ani, exact ca tatăl său. Anghel Iordănescu a dezvăluit la că a asistat de asemenea la antrenamentele lui Carlo Ancelotti la Real Madrid: „Poți să faci performanță și cu democrație, dar și cu disciplină. Rămâne la latitudinea antrenorului. Când ai jucători profesioniști, de mare valoare… uitați-vă la Ancelotti.

Eu am stat 14 zile la antrenamentele lui Real Madrid în mandatul lui precedent. Nu l-am văzut pe Carlo Ancelotti să țipe, să urle, dar nici nu am văzut ca Ronaldo, Benzema sau Kroos să nu respecte ce spunea Ancelotti.

Dacă Edi a ajuns la această concluzie înseamnă că a luat o decizie sau va lua o decizie bună. Înseamnă că simte pulsul, simte atmosfera”, explica fostul selecționer pentru sursa citată.

Edi Iordănescu, înaintea ultimelor două meciuri din Liga Națiunilor. Când se joacă partidele cu Finlanda și Bosnia Herțegovina

. „Tricolorii” juca ultimele două meciuri de calificare din Liga Națiunilor, cu Finlanda și Bosnia Herțegovina.

Prima partidă se va disputa de pe data de 23 septembrie, ora 21:45, pe stadionul Olimpic din Helsinki.

Trei zile mai târziu, naționala va juca în Giulești cu Bosnia Herțegovina, de la aceeași oră. În acest moment, România se află pe locul patru în grupa 3 din Liga B, cu doar trei puncte, cu un punct mai puțin decât Finlanda și la cinci de liderul Bosnia.