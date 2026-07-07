Selecționerul Egiptului a ieșit la atac după incidentele din meciul cu Argentina: „Meciul a fost aranjat!”. Ce reprezintă, de fapt, semnul pe care l-a făcut către arbitru

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Meciul dintre Argentina și Egipt s-a terminat cu un scandal uriaș, după mai multe decizii de arbitraj controversate. Francezul Francois Letexier a fost acuzat de africani că a influențat decisiv meciul, iar selecționerul Hossam Hassan a spus la flash-interviu, fără să se teamă de vreo consecință, că meciul a fost trucat de FIFA.

Selecționerul Egiptului a dat de pământ cu FIFA după incidentele din meciul cu Argentina

de rea voință, ba chiar au mers mult mai departe și au afirmat că din nou Campionatul Mondial. Antrenorul în vârstă de 59 de ani nu ar fi vrut să deschidă acest subiect, însă nu a mai putut ține în el și a refulat chiar la flash-interviu:

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„Voi spune ce am pe suflet, indiferent de consecințe, acesta a fost clar un meci aranjat, iar întreaga lume a văzut asta. Și mai vreau să spun un lucru: dacă vor atât de mult ca ei să câștige (n.r. – Argentina), de ce mai cheamă pe toată lumea să participe?”, a spus Hossam Hassan la flash-interviu.

Ce reprezintă, de fapt, semnul în formă de „X” pe care selecționerul Egiptului l-a făcut în fața lui Letexier

Scandalizați de ceea ce se întâmplă pe teren, egiptenii au erupt pe bancă, iar selecționerul Hossam Hassan i-a făcut la un moment dat un gest rar întâlnit arbitrului Francois Letexier. Acesta și-a încrucișat încheieturile, gesticulând vehement către francez, care a decis să-i arate cartonașul galben pentru proteste.

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De fapt, gestul său a fost folosit pentru prima dată în istoria Cupei Mondiale și activează un protocol FIFA pentru a semnala un caz de rasism sau discriminare în timpul unei meci de fotbal. Letexier a considerat că Hassan folosește acest gest fără niciun sens, așa că l-a avertizat cu cartonaș galben.

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Pela primeira vez na história do Mundial, foi acionado o gesto "X", protocolo utilizado para denunciar um possível caso de racismo durante uma partida. O sinal foi feito pelo técnico da seleção do Egito 🇪🇬, mas, mesmo assim, a arbitragem decidiu aplicar cartão amarelo ao… — Luiz Carlos Largo (@LARGOESPN)

Ziko, unul dintre marcatorii Egiptului, a avut un discurs la fel de dur la adresa FIFA

În aceeași notă ironică precum selecționerul naționalei sale, Ziko, marcatorul golului al doilea al Egiptului, a declarat că FIFA ar trebui să-i acorde deja titlul mondial Argentinei, deoarece este evident că se fac jocuri de culise pentru ca sud-americanii să înainteze în competiție și să o câștige.

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„Felicitări Argentinei pentru titlul mondial! Turneul a fost aranjat, nu aveau nevoie de nimic în plus. Arbitrul a fost nedrept, nedrept, nedrept, nedrept! Am făcut un meci extraordinar împotriva campioanei mondiale, dar arbitrul Francois Letexier a fost clar părtinitor încă de la începutul meciului. A încercat constant să ne oprească și a vrut să ne neutralizeze pe teren

Vreau să le cer scuze fanilor, am făcut tot ce a ținut de noi pentru a câștiga, dar după cum puteți vedea arbitrul a fost de partea lor astăzi. Felicitări încă o dată Argentinei pentru câștigarea Campionatului Mondial, pentru că este clar că este plănuit ca ei să câștige”, a transmis Mostafa Ziko la finalul meciului.