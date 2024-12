Selecționerul Florentin Pera, după succesul uriaș cu Serbia și calificarea în grupele principale la Euro 2024: „Una dintre cele mai importante victorii din carieră”

Naționala de handbal feminin a României a obținut o victorie incredibilă, , în ultima partidă din grupa de la Campionatul European. „Tricolorele” au fost conduse pentru o lungă perioadă în meciul disputat la Debrecen, dar au revenit în joc și au reușit să se impună.

„Am luptat până în ultima secundă”

La finalul partidei, selecționerul României, Florentin Pera, a vorbit despre importanța acestui succes. „Este una dintre cele mai importante victorii ale carierei mele, având în vedere că am aliniat la acest Campionat European cea mai tânără echipă a turneului, o echipă cu multe jucătoare tinere, fără experiență, o echipă în construcție.

Suntem la început de ciclu olimpic. Mă bucur nespus de mult că fetele, în ciuda tinereții, au arătat astăzi maturitate, stăpânire de sine. Nu au cedat lupta, lucru pe care l-am făcut în toate cele trei jocuri.

Am întors jocul cu Cehia de la -6 goluri, am întors Muntenegru de la -5. Am fost aproape de o victorie, dar și astăzi am întors jocul și am luptat până în ultima secundă și am obținut o victorie extrem de importantă.

Trebuie să fim realiști și obiectivi. Înainte de acest turneu puțină lume ne dădea șanse să obținem două victorii. Toată lumea zicea că n-o să obținem niciun punct în această grupă. Uitați că am obținut două victorii și am fost foarte aproape de a învinge Muntenegru” a afirmat selecționerul României, conform .

Mesaj pentru suporteri: „În continuare vom lupta cu inima, cu tot ce avem noi mai bun pentru România”

Tehnicianul a oferit și câteva cuvinte despre suporterii naționalei „tricolore”: „Vreau să mulțumesc tuturor suporterilor echipei naționale, tuturor oamenilor care au făcut efortul să vină aici să ne susțină. Au creat o atmosferă extraordinară, care ne-a împins către această victorie. Au reprezentat cu adevărat al optulea jucător și le mulțumim din suflet.

Vreau să le mulțumesc tuturor românilor de acasă care ne-au susținut din fața televizorului, vrem să-i asigurăm că în continuare vom lupta cu inima, cu tot ce avem noi mai bun pentru România.

Am fost cu adevărat o echipă, toate jucătoarele au dat tot ce au avut ele mai bun. Am reușit din nou să schimbăm sistemul și să alternăm 5+1 pe momente de joc, aspect care ne-a readus în joc”

Stoica: „Mă bucur că am reușit să ajut cât de mult am putut”

Ștefania Stoica a fost cea mai bună jucătoare a României în disputa de maximă importanță contra Serbiei. „A fost o adevărată luptă. Știam de la început că va fi pe viață și pe moarte cu echipa Serbiei. N-am reușit să începem foarte bine meciul, am știut asta la pauză și am știut că trebuie să ne mobilizăm pentru că nu am acceptat nicio secundă că noi putem pierde meciul acesta.

Atitudinea noastră a fost schimbată după pauză, plus fanii care au avut un mare impact asupra noastră. Ne-au ajutat acolo, din tribune, și ne-au transmis toată energia de care aveam nevoie, le mulțumim pentru că au venit.

Asta ne-am dorit, știam că pot fi vulnerabile, au fost eliminări pe bună dreptate în tabăra lor. Am simțit că nu este doar meritul meu, toată echipa a contribuit. Mă bucur că am reușit să ajut cât de mult am putut. Încrederea mi-o primesc din meciurile bune” a declarat sportiva.

A fost a doua victorie fabuloasă pentru România la acest campionat european, după cea de la .