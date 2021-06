Selecționerul Georgiei, Willy Sagnol, amintiri cu Gică Hagi: ”A reprezentat un reper pentru fotbal”

Tehnicianul francez în vârstă de 44 de ani, câștigător al Ligii Campionilor și vicecampion mondial ca jucător, a preluat naționala Georgiei în luna februarie.

Într-un interviu pentru înaintea , fostul fundaș dreapta a vorbit despre amintirile legate de fotbalul românesc și despre întâlnirea cu Mirel Rădoi din vremea când erau jucători.

Gică Hagi a fost lăudat de selecționerul Georgiei, Willy Sagnol

Proaspăt înscăunat selecționer al Georgiei, Willy Sagnol a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Gică Hagi, pe care îl vede ca un reper al fotbalului din țara noastră.

”Îmi amintesc de generația lui Hagi, un jucător fantastic, era extraordinar să îi urmărești partidele. Poate până acum nu au apărut încă ‘succesorii’ lui și ai generației lui, dar sper ca aceștia să apară. E dificil și pentru că el a reprezentat un reper pentru fotbal la nivel mondial.

România, precum multe alte echipe, are generații și generații, e normală această alternare de perioade mai bune și mai puțin bune. Dar, per total, România înseamnă jucători de valoare!”, a declarat antrenorul francez.

Sagnol a pus umărul la victoria Franței de la Mondialul din 2018

Sagnol și-a amintit și de întâlnirea Franța – România 0-0 de la Euro 2008, atunci când el și Mirel Rădoi au fost adversari pe teren: ”S-a întâmplat acum ceva vreme, dar îmi amintesc foarte bine meciul, a fost unul dificil.

Și într-un turneu dificil, per total, pentru noi. A fost foarte greu să jucăm împotriva României, era o echipă bine organizată și cu jucători de valoare. Acum e cu totul altă conjunctură în partida noastră ca selecționeri”.

Actualul selecționer al Georgiei a vorbit și despre perioada când a fost la cârma naționalei de tineret a Franței: ”Am trăit o experiență extraordinară cu Franța U21, generația pe care am antrenat-o a reprezentat 50% din de peste 5 ani. Am fost mândru și bucuros pentru ei, dar sunt două ipostaze diferite, U21 și seniori.

La seniori trebuie mai mult să orientezi jucătorii, ei sunt deja maturi, știu ce au de făcut. În schimb, la tineret, lucrezi și pentru dezvoltarea lor, încerci să explici elementele unei cariere profesioniste, ce e de evitat și ce e de făcut”.

Georgia, prestații surpriză în preliminariile CM 2022

De la numirea lui Sagnol, Georgia a fost învinsă la limită de Suedia, a condus Spania și a pierdut abia în prelungiri și a remizat cu Grecia după un joc pe care l-a dominat, toate meciurile fiin în preliminariile CM 2022. ”Sper că vom crește mult ca echipă, ne vom dezvolta și vom reuși lucruri minunate.

Am fost foarte mândru de jucătorii mei după cele 3 meciuri, de jocul prestat. Nu putem controla totdeauna rezultatul final, dar putem controla ce facem noi. Și cred că am făcut bine ce am făcut. Acum, în iunie, și apoi în toamnă sper să vedem evoluția”, a încheiat tehnicianul francez.