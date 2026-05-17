Selecționerul Gheorghe Hagi, aclamat de olteni la finala de titlu dintre Universitatea Craiova și U Cluj. Val de poze și autografe. Video

Meciul Universitatea Craiova – U Cluj este capul de afiș al rundei a 9-a din play-off-ul din SuperLiga. Partida dintre cele două Universități se joacă cu titlul pe masă, iar stadionul „Oblemenco” va fi plin la refuz. La meci au venit și nume importante din fotbalul românesc, în frunte cu selecționerul Gheorghe Hagi. Ce a făcut „Regele” când a ajuns la arena oltenilor.

Meci de zile mari duminică, 17 mai. . Partida, care a epuizat biletele într-un timp record, a strâns la stadion nume grele din fotbalul românesc. Gică Hagi, noul selecționer al naționalei României, a venit alături de secundul Jerry Gane.

Gică Hagi s-a oprit să facă câteva poze cu suporterii și a împărțit și câteva autografe, după care s-a îndreptat către intrarea oficială de la loje. La scurt timp după apariția selecționerului României, au mai fost văzuți venind Ionuț Rada, Emil Săndoi și Marcel Popescu.

Când și cu cine debutează Gică Hagi la echipa națională

Gică Hagi își începe noul mandat la echipa națională în luna iunie cu un meci în deplasare, în Georgia. Ulterior, „tricolorii” vor juca acasă, pe stadionul din Ghencea contra celor din Țara Galilor. Biletele pentru primul meci de pe teren propriu al noului selecționer au fost scoase la vânzare de vineri, 15 mai, iar prețul acestora pornește de la 40 de lei.

După „încălzirea” din aceste amicale, naționala României se pregătește de debutul în grupa din Liga Națiunilor. Acolo, „tricolorii” vor da piept cu Bosnia, Suedia și Polonia. Prima adversară care va ieși în calea lui Gică Hagi este Suedia, vineri, 25 septembrie, de la ora 21:45.

