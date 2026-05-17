Sport

Selecționerul Gheorghe Hagi, aclamat de olteni la finala de titlu dintre Universitatea Craiova și U Cluj. Val de poze și autografe. Video

Meciul dintre Universitatea Craiova și U Cluj din etapa a 9-a din play-off-ul SuperLigii a strâns nume importante la stadion. Selecționerul Gică Hagi a venit să vadă finala de titlu pe „Oblemenco”.
Tibi Cocora
17.05.2026 | 20:10
Selectionerul Gheorghe Hagi aclamat de olteni la finala de titlu dintre Universitatea Craiova si U Cluj Val de poze si autografe Video
CORESPONDENŢĂ DIN CRAIOVA
Gică Hagi a venit să vadă finala de titlu dintre U Craiova și U Cluj. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Meciul Universitatea Craiova – U Cluj este capul de afiș al rundei a 9-a din play-off-ul din SuperLiga. Partida dintre cele două Universități se joacă cu titlul pe masă, iar stadionul „Oblemenco” va fi plin la refuz. La meci au venit și nume importante din fotbalul românesc, în frunte cu selecționerul Gheorghe Hagi. Ce a făcut „Regele” când a ajuns la arena oltenilor.

Selecționerul Gheorghe Hagi asistă la meciul Universitatea Craiova – U Cluj

Meci de zile mari duminică, 17 mai. Universitatea Craiova primește vizita lui U Cluj într-un meci decisiv pentru titlul SuperLigii din acest sezon. Partida, care a epuizat biletele într-un timp record, a strâns la stadion nume grele din fotbalul românesc. Gică Hagi, noul selecționer al naționalei României, a venit alături de secundul Jerry Gane.

ADVERTISEMENT

Regele” a mai fost de curând pe „Oblemenco”, la derby-ul dintre U Craiova și Dinamo, câștigat de olteni în etapa a 7-a din play-off cu scorul de 2-1. Gică Hagi s-a oprit să facă câteva poze cu suporterii și a împărțit și câteva autografe, după care s-a îndreptat către intrarea oficială de la loje. La scurt timp după apariția selecționerului României, au mai fost văzuți venind Ionuț Rada, Emil Săndoi și Marcel Popescu.

Când și cu cine debutează Gică Hagi la echipa națională

Gică Hagi își începe noul mandat la echipa națională în luna iunie cu un meci în deplasare, în Georgia. Ulterior, „tricolorii” vor juca acasă, pe stadionul din Ghencea contra celor din Țara Galilor. Biletele pentru primul meci de pe teren propriu al noului selecționer au fost scoase la vânzare de vineri, 15 mai, iar prețul acestora pornește de la 40 de lei.

ADVERTISEMENT
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere...
Digi24.ro
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face Occidentul ca să grăbească prăbușirea regimului

După „încălzirea” din aceste amicale, naționala României se pregătește de debutul în grupa din Liga Națiunilor. Acolo, „tricolorii” vor da piept cu Bosnia, Suedia și Polonia. Prima adversară care va ieși în calea lui Gică Hagi este Suedia, vineri, 25 septembrie, de la ora 21:45.

ADVERTISEMENT
Mike Tyson s-a dus acasă să-și vadă soția și a avut o surpriză...
Digisport.ro
Mike Tyson s-a dus acasă să-și vadă soția și a avut o surpriză uriașă: ”Credeam că era vreun prieten al ei, nu era”

Selecționerul Gheorghe Hagi, aclamat de olteni la finala de titlu dintre Universitatea Craiova și U Cluj

Mobilizare totală la U Cluj înaintea duelului cu Universitatea Craiova! Ce au transmis...
Fanatik
Mobilizare totală la U Cluj înaintea duelului cu Universitatea Craiova! Ce au transmis fanii ardelenilor
Dennis Man, spectacol total la ultimul meci al sezonului în Olanda! Internaționalul român...
Fanatik
Dennis Man, spectacol total la ultimul meci al sezonului în Olanda! Internaționalul român a strălucit în victoria categorică a lui PSV. Video
Universitatea Craiova, noua forță a României? „Fără doar și poate. Cu siguranță lui...
Fanatik
Universitatea Craiova, noua forță a României? „Fără doar și poate. Cu siguranță lui Gigi nu-i convine”
Tags:
Parteneri
Șumudică, dezlănțuit! A numit jucătorul transferat de Rapid pentru că 'l-a dorit foarte...
iamsport.ro
Șumudică, dezlănțuit! A numit jucătorul transferat de Rapid pentru că 'l-a dorit foarte mult' Dan Șucu: 'Eu nu l-am vrut!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!