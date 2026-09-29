Selecționerul Hagi vede alt fotbal. Jumǎtate din titulari, folosiți pe alte poziții de „Rege”

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Gică Hagi a gândit greșit partida României cu Bosnia-Herțegovina, iar experimentul tactic a costat scump tricolorii. Înfrângerea cu 4-2 pe teren propriu, în Liga Națiunilor, a venit după ce jumătate dintre titulari au fost folosiți pe posturi improvizate, iar defensiva a cedat sub presiunea oaspeților. România a fost spulberată de Bosnia-Herțegovina în primul meci disputat de tricolori pe teren propriu în actuala ediție a Ligii Națiunilor. Scorul putea fi mult mai mare, ex-iugoslavii ratând multe alte ocazii uriașe.

Una dintre cauzele înfrângerii este modul în care selecționerul nostru, Gică Hagi, a gândit partida. Pe lângă faptul că mulți oameni importanți nu au fost folosiți, jumătate dintre titulari nu au fost utilizați pe posturile lor de bază în sistemul tactic folosit pe fază defensivă, 4-4-2 cu romb la mijloc.

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Două improvizații în apǎrarea României în fața celor mai periculoși atacanți ai Bosniei

, unde au fost încercați stoperii Coubiș și Eissat, trei dintre cele patru reușite ale oaspeților având puncte de plecare zonele laterale. Mutările lui Gică Hagi au fost cu atât mai surprinzătoare cu cât aripile oaspeților au fost jucători importanți: Bajraktarevic, care-l ține rezervă pe Man la PSV, și Alajbegovic, ce prinde, la 19 ani, multe minute la Juventus.

Deciziile lui Hagi au bulversat și mijlocul, peste care atacurile oaspeților treceau lejer. Screciu, stoper la Craiova, a fost închizător, Stanciu și Dragomir, obișnuiți cu zonele centrale, așa cum se poziționau pe fază ofensivă, când România trecea la 3-2-3-2, au fost interi.

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Trei goluri încasate într-o repriză în care am jucat cu cinci stoperi!

Mutările făcute pe linia de fund și la mijloc au bulversat total faza defensivă, România, cu cinci stoperi de meserie titulari, luând trei goluri în prima repriză și încă unul după pauză. Golurile au fost primite și ca urmare a faptului că, neprotejați, stoperii, în special Ilie, au cedat foarte ușor, iar portarul Ionuț Radu a prins o zi neagră.

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. Hagi, care îi vede și pe Florinel Coman și Dennis Man atacanți, l-a plasat pe Mihăilă ca al doilea vârf. Mutarea a tăiat total elanul fostului oltean, care e obișnuit să joace în bandă.

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Cu mulți jucători din actuala națională am prins un Euro și am jucat un baraj pentru Mondiale

Indiscutabil, principala problemă a naționalei României este nivelul lotului de jucători, puțini tricolori jucând la un nivel ridicat. Totuși, cu mulți dintre actualii componenți ai lotului, Edi Iordănescu a dus, cu multă șansă, ce-i drept, naționala la Euro 2024, iar Mircea Lucescu a jucat în acest an un baraj pentru Mondiale.

În actualul context, pentru a putea pune în valoare o trupă fără poleială europeană, e nevoie de unitate, determinare, dar și de folosirea jucătorilor pe posturile pe care sunt obișnuiți. Un acordeonist decent nu poate deveni un pianist bun, chiar dacă a mai cochetat cu instrumentul inventat de Cristofori în jurul anului 1700. Clapele sunt diferite! Și la instrumentele amintite, și la fotbal.