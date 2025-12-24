Sport

Selecționerul în vârstă de 70 de ani, “updatat” la cele mai noi tehnologii: “Dacă nu ții pasul, n-ai ce căuta în fenomen!”

Tehnologia are un loc aparte în fotbalul actual, iar fostul selecționer al naționalei U19 a României a povestit la ”FANATIK Dinamo” cât îl ajută acest lucru în munca sa.
Traian Terzian
24.12.2025 | 09:00
Selecționerul care s-a folosit de tehnologie pentru a avea succes în carieră. Sursă foto: Gheorghe Fluster/SPORT PICTURES
Ion Marin, care a fost selecționerul reprezentativei U19 ce a ajuns în semifinale la EURO 2025, a recunoscut că în ziua de astăzi nu mai poți exista în antrenorat dacă nu ești conectat la tehnologie.

Fostul selecționer al naționalei U19 a României, adeptul tehnologiei

În cadrul celei mai recente ediții a emisiunii ”FANATIK Dinamo”, moderatorul Cristi Coste a ținut să-l felicite pe Ion Marin pentru faptul că la vârsta de 70 de ani își dorește să fie la curent cu cele mai noi tehnici din fotbal.

”Sunteți unul dintre oamenii, chiar dacă ajuns la o vârstă importantă, ați făcut 70 de ani, cei mai ‘updatați’ și deschiși către nou, către muncă în echipă, către muncă cu psihologul, muncă cu cei din jur”, a spus Cristi Coste.

”Domnule, dacă nu ții pasul cu ce este astăzi, nu mai ai ce căuta în fotbal! Atâtea lucruri noi și atâta tehnologie este la ora actuală, că nu ai cum să nu lucrezi bine. Ai la dispoziție analiștii, ai la dispoziție meciurile adversarilor, ai la dispoziție antrenamentele și meciurile tale, tot să le studiezi, tot să le corectezi și să le perfecționezi. Ai preparatorii fizici care îți pun la dispoziție toate datele, știi tot”, a declarat Ion Marin, la emisiunea ”FANATIK Dinamo”.

Ion Marin a recuperat un jucător cu o informație primită de la psiholog

Într-o ediție precedentă de FANATIK SUPERLIGA, Andrei Vochin, consilierul președintelui Răzvan Burleanu, a dezvăluit că au existat probleme la un moment dat cu Luca Szimionaș la naționala U19, iar Ion Marin a reușit să-l repună pe linia de plutire cu ajutorul psihologului.

”Noi am pățit un lucru de ăsta cu Szimionaș la echipa de U19. El era lider de echipă la el la Verona Primavera acolo, doar că la echipa noastră națională era într-un regres. Și Ion Marin a început să vadă că era o problemă, dar nu își dădea seama ce se întâmplă și s-a folosit de psiholog.

Psihologul a venit cu o informație la el. Zice: ‘Vezi că Szimionaș nu este fericit pentru că la modul în care jucați dumneavoastră, el nu iese în evidență!’. I-a dat această informație, care i-a fost suficientă lui Ion Marin să înțeleagă de ce jucătorul este supărat și nu face ce trebuie să facă. La Ion Marin, fiind număr 6, trebuia să joace foarte simplu.

S-a dus la jucător cu această informație și i-a zis: ‘Tu trebuie să înțelegi că tu ieși în evidență pentru toți specialiștii dacă faci lucrurile astea. Și vei vedea că vei fi cel mai apreciat dacă faci ceea ce știi. Nu te expune la lucruri pe care nu știi să le faci’. S-a întâmplat să dea și gol într-un meci”, a spus Vochin.

Ion Marin profită de tehnologie în fotbal

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
