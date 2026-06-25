Selecționerul învins de Gică Hagi pleacă de la națională! „Meciul cu România a fost ultimul pentru el”

ADVERTISEMENT

Gică Hagi (61 de ani) a obținut prima sa victorie după revenirea pe banca naționalei României în meciul amical cu Țara Galilor, câștigat cu 2-1 la București. Partida din Ghencea ar urma să fie ultima din mandatul selecționerului galez Craig Bellamy (46 de ani), care se află în negocieri avansate cu formația engleză Burnley, aflată în divizia secundă după retrogradarea din Premier League.

Selecționerul învins de Gică Hagi ar urma să plece de la națională

Țara Galilor a ratat calificarea la Cupa Mondială din această vară, fiind învinsă de Bosnia chiar la Cardiff în semifinala barajului, după executarea loviturilor de departajare. Totuși, selecționerul Craig Bellamy își exprima dorința de a continua pe banca naționalei până la EURO 2028, turneu pe care Țara Galilor îl va găzdui alături de Anglia, Scoția și Irlanda.

ADVERTISEMENT

Acesta a mai condus naționala în amicalele disputate în această lună, 1-1 cu Ghana și , însă partida din Ghencea ar urma să fie ultima din mandatul său. „Craig Bellamy ar urma să plece de la naționala Țării Galilor pentru a o prelua pe Burnley, echipă care a retrogradat recent în Championship. Meciul cu România a fost ultimul pentru el”, au notat cei de la .

Clubul englez ar fi dispus să achite clauza de reziliere din contractul lui Bellamy cu Federația Galeză, care expiră în 2028. Tehnicianul a mai activat la Burnley ca „secund” al lui Vincent Kompany, însă a plecat de la echipă la scurt timp după tehnicianul belgian, care avea să fie numit apoi pe banca lui Bayern Munchen.

ADVERTISEMENT

Cine l-ar putea înlocui pe Craig Bellamy în rolul de selecționer al Țării Galilor

Principalii candidați ai Federației din Țara Galilor pentru postul de selecționer sunt Steve Cooper și Rob Edwards. Ambii sunt liberi de contract în acest moment după ce și-au încheiat mandatele la finalul sezonului 2025-2026. Cooper, fost antrenor la Swansea City, Nottingham Forest sau Leicester City, a activat în stagiunea recent încheiată la gruparea daneză Brondby.

ADVERTISEMENT

De cealaltă parte, ultimul mandat al lui Edwards a fost în Premier League, la Wolverhampton Wanderers, grupare de care s-a despărțit după retrogradarea în Championship. În trecut, galezul a mai antrenat echipe precum Watford, Luton Town sau Middlesbrough. În toamnă, , unde va înfrunta Portugalia, Danemarca și Norvegia.