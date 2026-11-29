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Internazionale Milano se ocupă momentan pe locul trei în clasament, la 6 puncte de liderul Lazio, însă Roberto Mancini, selecționerul Italiei, mizează pe o altă echipă în lupta la titlu. Mancini crede, așadar, că la finele acestui sezon campioană va fi AS Roma. Selecționerul Italiei a vorbit și despre patronii străini de fotbalul Italian, cum este cazul lui Dan Șucu la Genoa.

Internazionale Milano nu este văzută drept favorită la titlu de selecționerul Roberto Mancini

„Eu cred că Roma (n.r. va fi campioană). Cred că Inter este cea mai bună echipă. Trebuie să spun că aveam mare încredere în Napoli la început, credeam că Napoli poate câștiga, dar au avut prea multe accidentări după părerea mea. Au pierdut prea mulți jucători la început, însă Napoli poate recupera teren. Cred că Inter este cea mai bună echipă, dar mi se pare că Roma…

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E clar că nu au echipă de titlu (n.r. Lazio), dar uneori se mai întâmplă astfel de lucruri, ca la Leicester în Anglia”, a declarat selecționerul Italiei pentru Corriere dello Sport. Într-adevăr, AS Roma este una dintre cele mai în formă echipe din Italia, reușind recent să remizeze cu PSG, scor 2-2, în UEFA Champions League.

Cât despre Dan Șucu și alți patroni străini de fotbalul italian, Roberto Mancini nu are o părere prea bună. Motivul? Aceste echipe, cum ar fi și cazul celor de la Genoa, nu sunt interesate să promoveze jucători italieni pentru a ajuta echipa națională a Italiei. De exemplu, în recentul meci cu Sassuolo, la Genoa au apărut doar doi jucători italieni în primul 11:

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Roberto Mancini nu este fanul patronilor străini din Serie A, printre care Dan Șucu

„Nu, cluburile nu au niciun interes (n.r. – să folosească jucători italieni). Asta este o poveste, nu au absolut niciun interes. Naționala trebuie să găsească soluții în propria casă. Noi trebuie să găsim soluțiile. Este inutil să ne plângem, pentru că asta este realitatea, așa că soluția este să mergem să căutăm jucători, să-i găsim, să le oferim experiență, chiar riscând să pierdem câteva meciuri, și să le dăm o șansă.

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Adică eu, când citesc prin ziare că cluburile sunt îngrijorate pentru echipa națională, îmi vine să râd…”, a mai declarat Mancini.