Selecționerul Jan Urban sfidează presa înainte de Polonia – România: „Nu simt că joc pentru post!”. Cum sunt văzuți românii: „Nu sunt slabi!”

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Selecționerul Jan Urban nu își simte postul amenințat, în ciuda scandalului monstru din Polonia din ultimele zile. Cu fanii și presa împotriva sa, actualul selecționer al Poloniei este concentrat strict pe meciul cu România și nu are alte gânduri „negre”. Jurnaliștii i-au cerut demisia după ce a mărturisit că „Polonia nu are potențial”.

Selecționerul Poloniei nu își simte postul amenințat înainte de meciul cu România din Nations League

„Nu simt că joc pentru post. O înfrângere ar apropia cu siguranță decizia respectivă. Dacă te gândești doar la asta, nu te concentrezi la ceea ce ar trebui să te concentrezi. În cazul nostru, meciul cu România. O victorie ne-ar ajuta să revenim în joc. Știm că dacă pierdem, lucrurile ar deveni mult mai dificile pentru noi, iar o victorie ne-ar permite să ne gândim la a termina cât mai sus în grupă.

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. Acumulează experiență cu echipa națională a Poloniei. Este o mare realizare pentru el să joace împotriva unui astfel de adversar. Cât despre Robert, așa cum am spus, arăta din ce în ce mai bine în afara terenului în fiecare zi. S-a odihnit mai bine și s-a adaptat la noul mediu. La fel este și la antrenamente – se vede dorința de a juca și de a fi pe teren. Antrenorii sunt mereu sub presiune. Indiferent de meci, ochii națiunii sunt ațintiți asupra echipei naționale a Poloniei și asupra antrenorului”, a declarat Urban.

Wiktor Novak nu crede că România are o națională slabă, chiar dacă Bosnia a înscris 4 goluri la București

La rândul său, Wiktor Novak, mijlocașul Slaviei Praga, nu crede că naționala României este una „slabă”, cu toate că elevii lui Gheorghe Hagi au primit 4 goluri de la Bosnia la București în urmă cu câteva zile. „Nu sunt o echipă slabă. Au multă rotație. M-aș concentra pe noi, pe obiectivele noastre și pe jucătorii noștri.

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Fiecare meci este diferit, și fiecare adversar este diferit. Avem obiectivele noastre și le îndeplinim pentru a câștiga meciul. Scopul este să câștigăm și să păstrăm punctele în Polonia”, a declarat Novak.

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chiar înainte de meciul cu România, care se va disputa vineri, 2 octombrie, de la ora 21:45. Selecționerul Jan Urban și-a pus presa și fanii în cap după ce a început foarte prost campania de calificare, cu un 1-3 în deplasare în Suedia și un 0-0 acasă cu Bosnia.

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Procurorii polonezi îi acuză pe conducătorii Federației Poloneze de Fotbal că au creat un prejudiciu de 900.000 de euro

Între timp, Parchetul Districtului Varșovia-Ochota îi acuză pe conducătorii Federației Poloneze de Fotbal că ar fi adus un prejudiciu enorm federației prin colaborarea cu Publicon Sport. Ar fi vorba despre 900.000 de euro.

, făcând referire la selecționerul Urban, că „și-a semnat propria condamnare la moarte” înainte de meciul cu România după ce a spus că „echipa națională (n.r. a Poloniei) nu are în prezent potențialul pe care îl merită”. „Așadar, de ce să ne mai obosim? Un succesor așteaptă deja”, au răbufnit jurnaliștii polonezi.