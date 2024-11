. La conferința de presă care a avut loc înaintea meciului cu Lituania, selecționerul kosovarilor susține nevinovăția naționalei sale și acuză suporterii români.

Selecționerul kosovarilor crede în nevinovăția echipei sale. “Nu contează care va fi decizia UEFA”

Selecționerul kosovarilor a mai făcut câteva declarații legate de evenimentele din meciul cu România și susține nevinovăția echipei sale. Franco Foda a explicat că elevii săi s-au confruntat cu scandări rasiste și crede că naționala din Kosovo nu va avea probleme. Totodată, antrenorul german a mai declarat că nu îl interesează .

“Evenimentele recente nu vor fi o problemă. Am jucat foarte bine împotriva României, iar acum concentrarea noastră este pe meciul cu Lituania.

Echipa are multă încredere, iar astăzi vom avea ultimele pregătiri de ordin tactic. Desigur, sprijinul fanilor este foarte important pentru noi.

Am transmis un mesaj clar: Kosovo are propria identitate! Nici nu contează care va fi decizia UEFA. Rasismul nu are ce căuta pe stadioane și este important ca o țară mică precum Kosovo să rămână unită.

Decizia luată de noi a fost cea mai importantă, asta contează cel mai mult”, a declarat Franco Foda la conferința de presă înaintea duelului cu Lituania.

“Respectul a fost pierdut la finalul meciului”

La finalul partidei cu România, Franco Foda a oferit mai multe detalii din culise și susține că elevii săi au luat decizia de a ieși de pe teren în urma reacțiilor pe care le-au avut suporterii “tricolori” de pe stadion.

“La conferința de ieri am cerut ca toată lumea să dea dovadă de respect pe teren și în afara acestuia.Înainte de meci, le-am spus fotbaliștilor să arate cum Kosovo poate juca fotbal și am arătat acest lucru într-un mod excelent. Din păcate, respectul a fost pierdut la finalul meciului. Și de aceea am decis inițial să părăsim terenul.

Apoi am discutat cu fotbaliștii și cu toți ceilalți să ne întoarcem pe teren. Dar problema este că situația de pe stadion nu s-a schimbat.

Și din acest motiv, am decis cu toții împreună să nu mai revenim pe teren și să nu mai continuăm meciul. Îmi pare rău pentru asta, deoarece echipa a jucat un meci grozav în seara asta”, a spus selecționerul celor de la Kosovo după meciul cu România.