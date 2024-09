Selecționerul Lituaniei, furios după eșecul suferit în fața României: „Nu are nevoie de ajutorul cuiva”

La al doilea meci de la revenirea lui pe banca echipei naționale de fotbal a României, tricolorii au reușit o nouă victorie în Liga Națiunilor după cea din Kosovo și , scor 3-1. Gazonul le-a dat mari bătăi de cap jucătorilor, iar arbitrajul a fost aspru contestat de oaspeți.

Edgaras Jankauskas: „Terenul a fost mai slab decât jocul în sine”

România a ajuns la două succese consecutive în Liga Națiunilor și este favorită să câștige grupa. Tricolorii au învins și Lituania, într-un meci disputat cu casa închisă pe stadionul Steaua, însă victoria a venit abia pe final, după ce lituanienii au avut un gol anulat la scorul de 1-1.

Gazonul a fost principala problemă a acestei dispute, dar selecționerul Edgaras Jankauskas a criticat dur arbitrajul, precizând că golul Lituaniei a fost unul valabil.

„Terenul a fost mai slab decât jocul în sine. România e puternică, să îşi rezolve meciul pe teren, fără ajutorul cuiva. Terenul a fost mai slab decât jocul în sine. Nu consider că arbitrul a influenţat, ci doar că (n.r. România) are calitate fără a avea nevoie de ajutorul cuiva, teren, noroc. Am avut acest gol anulat, eu consider că a fost gol valabil” , a declarat Edgaras Jankauskas la .

Ziarele în Lituania contestă arbitrajul

La scorul de 1-1, lituanienii au reușit să marcheze după , însă portarul FCSB-ului a fost salvat de VAR, golul fiind anulat pentru un fault în atac. La câteva minute distanță, România a primit o lovitură de la 11 metri, din care tricolorii au trecut din nou la conducere.

Revenit la echipa națională de fotbal a României, Alexandru Mitriță i-a răsplătit încrederea lui Mircea Lucescu și a punctat pentru 3-1 în minutele de prelungiri. Imediat după gol, fotbalistul oltenilor .

Arbitrajul nu a fost pe placul lituanienilor, care .

„Lituanienii au continuat să lupte de la egal la egal cu adversarii, iar în minutul 77 au trăit un moment de euforie. Edvinas Gertmonas a trimis o pasă excelentă, mingea a ajuns în careul României la Slivka, care a pasat către Antanavičius, cel care a marcat cu capul.

Totuși, după revizuirea VAR, arbitrul a anulat golul. S-a decis că portarul român prinsese deja mingea în momentul în care Antanavičius a lovit-o. Nemulțumit de decizie, antrenorul Lituaniei a primit un cartonaș galben.

La scurt timp după, VAR a fost folosit din nou. De data aceasta, arbitrul a observat un fault al unui jucător lituanian în careu și a acordat un penalty, transformat în minutul 87 de Răzvan Marin”, au notat cei de la Delfi Sport.

„Punct scăpat. Lituania, învinsă de România după decizii VAR întârziate. Echipa națională a Lituaniei a fost foarte aproape de a obține un punct la București, dar, deși a arătat un joc solid și a marcat un gol minunat, lituanienii s-au prăbușit în fața României după două decizii nefavorabile ale arbitrului în finalul meciului”, au scris jurnaliștii lituanieni de la 15 min Sport.