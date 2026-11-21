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România a debutat cu stângul la Campionatul Mondial U17, după 0-1 cu Mexic! În ciuda înfrângerii, selecționerul Mircea Diaconescu și-a lăudat elevii și a transmis un mesaj optimist. Antrenorul este convins că tricolorii vor crește de la meci la meci și a explicat ce a făcut diferența în confruntarea din Qatar.

România, debut cu stângul la Campionatul Mondial U17 din Qatar!

Tricolorii pregătiți de Mircea Diaconescu au pierdut în fața Mexicului, scor 0-1, într-o partidă disputată la Doha. Naționala României a avut o primă repriză bună și a ratat două ocazii importante prin Alexandru Goncear, în minutele 30 și 36. Mexicanii au început mai bine partea secundă și au trimis mingea în poartă în minutul 48, însă golul a fost anulat pentru ofsaid. Șase minute mai târziu, Adan Sanchez a deschis scorul cu un șut spectaculos de la marginea careului, direct în vinclu.

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, din care mai fac parte Venezuela și Camerun. Sud-americanii au câștigat primul meci, scor 2-1 cu reprezentativa africană, și ocupă primul loc, la egalitate de puncte cu Mexicul. România va întâlni Venezuela pe 24 noiembrie, de la ora 14:30, iar trei zile mai târziu va disputa ultima partidă din grupă, împotriva Camerunului. Primele două clasate din fiecare grupă, alături de cele mai bune opt echipe de pe locul al treilea, se califică în șaisprezecimile competiției.

Mircea Diaconescu, primele concluzii după România – Mexic 0-1! Ce a spus despre prestația tricolorilor

La finalul meciului cu Mexic, selecționerul Mircea Diaconescu și-a felicitat elevii pentru prestația de la debutul Campionatului Mondial U17. Antrenorul a apreciat jocul României, în ciuda înfrângerii, și s-a arătat mulțumit de atitudinea fotbaliștilor săi. Diaconescu este convins că tricolorii pot arăta și mai bine în următoarele partide și că nivelul echipei va crește pe măsură ce jucătorii se vor acomoda cu ritmul competiției.

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„Ne așteptam să fie dificil. Până la urmă, e primul meci jucat la un Campionat Mondial. Am avut un început destul de greu, și din cauza emoțiilor. După aceea, am reușit să echilibrăm cumva jocul. Păcat că n-am reușit să și marcăm și să obținem un rezultat de egalitate. Până la urmă, ca să se califice aici, au jucat meciuri grele. Știu că au valoare, eu sunt convins că ei au valoare și că pot mai mult decât au arătat în meciul ăsta. Doar trebuia să trecem un pic mai repede peste emoțiile începutului. E foarte important. Oricine vine să ne susțină, oricine vine să îi susțină pe ei este foarte important. Tot ce am încercat noi a fost să ne ridicăm la nivelul competiției, să ne ridicăm la nivelul unui Campionat Mondial, să încercăm să jucăm, să fim agresivi, să jucăm repede și cât mai mult spre înainte, să ne creăm oportunități, să fim agresivi în apărare. Zic eu că în mare parte am reușit.

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Știam că o să fie un meci de luptă, știam că o să fie un meci pe contre. Da, poate că ne doream mai multe ocazii. Dar, până la urmă, sunt niște copii de 17 ani și deciziile pe care le iau sunt câteodată ale unor copii de 17 ani. Nu ne-a surprins cu nimic. Până la urmă, și ei au dat un șut, au dat un gol dintr-un șut de la 20 și ceva de metri, direct la vinclu, imparabil.

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Cu siguranță. Am convingerea că o să creștem de la meci la meci, pentru că deja emoțiile primului meci o să treacă, emoțiile primei participări la un turneu final o să treacă. Am convingerea că o să trecem peste ele. O să fim mai buni. Sunt copii foarte disciplinați, și în teren, și în afara terenului. Sunt copii care își doresc să facă performanță și eu cred că pot să facă performanță”, a declarat selecționerul naționalei U17 la finalul meciului cu Mexic.