Selecționerul Muntenegrului, fără emoții înainte de meciul cu România: „Nu ne pot surprinde cu nimic!”

Selecționerul Muntenegrului are încredere maximă în jucătorii săi și este sigur că indiferent ce tactică va aborda România, jucătorii săi îi vor contracara pe „tricolori”.

Selecționerul Muntenegrului, fără emoții înainte de meciul cu România

Selecționerul de meciul cu România și nu crede că elevii lui Edi Iordănescu îl pot surprinde cu ceva: „Cred că nu ne pot surprinde cu nimic. Am analizat absolut fiecare jucător al României, dar am analizat şi echipa, ca un întreg, aşa că România are cel puţin doi jucători buni pe fiecare post şi singura întrebare este doar cine va fi titular pe fiecare post în sistemul despre care noi credem că va fi folosit mâine.

Credem că va fi acelaşi cu cele folosite în meciurile precedente. Nu mă aştept la schimbări majore legate de felul în care joacă România, în general. Noi ne concentrăm mai mult pe jocul nostru şi pe ce vom încerca noi să facem mâine seară, nu pe ce vor face ei”.

„Avem un răspuns pentru fiecare mod în care va juca România. Dacă vor decide să joace într-un fel sau în altul, noi am pregătit o replică pentru orice”, a mai spus Miodrag Radulovic, la conferința de presă.

Edi Iordănescu, așteptări mari înainte de Muntenegru – România

despre meciul cu România și are așteptări mari de la jucătorii săi pentru duelul de la Podgorica: „Anticipăm că vor fi meciuri de luptă, de uzură, închise unele dintre ele. Vremea din iunie, clima, oboseala, toate apasă. Sunt firești.

Cum am spus, e important ce facem, cum gândim. Am analizat și perspectiva punctelor, dar nu vreau să mă hazardez. Încercăm să luăm joc cu joc. Și nu e un clișeu”.

„Sunt foarte pretențios. Am încredere necondiționată în jucători, dar pretențiile și așteptările sunt foarte ridicate. Nu mai merge doar cu fotbal boem. Cei care nu vor da totul pe teren, cu siguranță voi fi mult mai atent în cazul lor, atunci când fac convocările”, a mai spus Edi Iordănescu.