Selecționerul Massimo Pedrazzini a fost luat cu salvarea după ce i s-a făcut rău! Care este starea sa de sănătate

Încă un moment de panică în fotbalul românesc! Selecționerul României a acuzat o stare de amețeală și a fost transportat cu salvarea la spital. Primele detalii oferite de Federație
Ciprian Păvăleanu
18.04.2026 | 15:22
Lui Massimo Pedrazzini, selecționerul naționalei feminine de fotbal, i s-a făcut rău și ar fi fost luat cu salvare. Foto: Sportpictures.eu
Înaintea partidei cu Cipru pe care naționala României de fotbal feminin o va disputa contra Ciprului, selecționerul Massimo Pedrazzini a adus momente de panică, mai ales gândindu-ne la ce s-a întâmplat recent cu Mircea Lucescu, fostul selecționer al echipei masculine.

Momente de panică la naționala României de fotbal feminin! Lui Massimo Pedrazzini i s-a făcut rău

În jurul orei prânzului, chiar în ziua în care România va juca al treilea meci în grupa de calificare pentru Campionatul Mondial, contra Ciprului, selecționerul Massimo Pedrazzini a acuzat o stare de amețeală și de rău și ar fi fost nevoie de intervenția ambulanței:

„Selecționerul Massimo Pedrazzini a acuzat o stare de amețeală la prânz, motiv pentru care nu va sta pe bancă la meciul naționalei feminine contra Ciprului de azi. În locul său, se va afla antrenoarea secundă a lotului nostru, Iulia Mera. Starea de sănătate a selecționerului este stabilă, urmând să continue investigațiile medicale. Multă sănătate, Mister!” a anunțat Federația pe rețelele de socializare.

Știre în curs de actualizare…

Campionatul Mondial de Snooker 2026. Ronnie O’Sullivan visează la titlul cu numărul 8!...
Fanatik
Campionatul Mondial de Snooker 2026. Ronnie O’Sullivan visează la titlul cu numărul 8! Omagiu pentru John Virgo în debutul competiției
Decizia radicală luată de fratele lui Cătălin Cîrjan: „Din punctul meu de vedere,...
Fanatik
Decizia radicală luată de fratele lui Cătălin Cîrjan: „Din punctul meu de vedere, am cam încheiat”
Dezvăluiri cutremurătoare făcute de fostul jucător de la FCSB: ”Am citit că risc...
Fanatik
Dezvăluiri cutremurătoare făcute de fostul jucător de la FCSB: ”Am citit că risc ani grei de închisoare”
SCANDALOS! Evoluează la AC Milan, dar nu are loc în naționala României: 'De...
iamsport.ro
SCANDALOS! Evoluează la AC Milan, dar nu are loc în naționala României: 'De ce? Pentru că nu dă taică-su șpagă?'
