Selecționerul Massimo Pedrazzini a fost luat cu salvarea după ce i s-a făcut rău! Care este starea sa de sănătate

CE TREBUIE SĂ ȘTII Momente de panică la naționala României de fotbal feminin! Lui Massimo Pedrazzini i s-a făcut rău

Înaintea partidei cu Cipru pe care naționala României de fotbal feminin o va disputa contra Ciprului, selecționerul Massimo Pedrazzini a adus momente de panică, mai ales gândindu-ne la fostul selecționer al echipei masculine.

Momente de panică la naționala României de fotbal feminin! Lui Massimo Pedrazzini i s-a făcut rău

În jurul orei prânzului, chiar în ziua în care România va juca al treilea meci în grupa de calificare pentru Campionatul Mondial, contra Ciprului, selecționerul și de rău și ar fi fost nevoie de intervenția ambulanței:

„Selecționerul Massimo Pedrazzini a acuzat o stare de amețeală la prânz, motiv pentru care nu va sta pe bancă la meciul naționalei feminine contra Ciprului de azi. În locul său, se va afla antrenoarea secundă a lotului nostru, Iulia Mera. Starea de sănătate a selecționerului este stabilă, urmând să continue investigațiile medicale. Multă sănătate, Mister!” a anunțat Federația pe rețelele de socializare.

Știre în curs de actualizare…