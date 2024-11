România are 12 puncte după patru etape în Liga Națiunilor, iar tricolorii vor să continue forma excelentă și să repete victoria împotriva selecționatei din Kosovo. pe Arena Națională la .

Selecționerul naționalei din Kosovo, mesaj clar înaintea meciului cu România: „Vrem să câștigăm!”

România , iar își doresc să repete victoria în fața unei Arene Naționale pline la București. Meciul și este decisiv în privința clasării pe primul loc în această grupă.

Chiar dacă , jucătorii naționalei și FRF și chiar la pierderea acestuia la masa verde. Peste 50.000 de oameni vor asista la meciul de vineri seară.

Selecționerul din Kosovo este încrezător că echipa sa poate face surpriza și se poate impune , cu toate că în tur kosovarii au pierdut categoric duelul, cu scorul de 3-0.

„Nu am fost la ultimul meci, nu eram selecționerul Kosovo. Misiunea mea e să pregătesc echipa, așa am făcut și în trecut. La Euro, am observat mult respect între echipe. Singur noastră preocupare sunt adversarii. Ne-am pregătit, nu putem influența ce se petrece în afara terenului. Dincolo de orice emoții, totul e despre respect.

Am pierdut turul cu 3-0 la Priștina, dar am jucat la același nivel, am făcut greșeli și am luat goluri în cele mai importante momente. Avem 9 puncte, avem încredere acum. Ne lipsesc unii jucători, e important cu o echipă atât de bună precum a României. E important să nu mai repetăm erorile de la Priștina.

Fiecare echipă are și puncte slabe. România e foarte puternică pe contraatac, pe tranziții. Man și Mihăilă, aripile, Drăgușin, solid în apărare, Stanciu e un strateg la mijloc. Lucescu are dreptate, Zhegrova e foarte bun în dueluri unu contra unu. Toată echipa trebuie să joace bine, toată echipa trebuie să se apere, să atace și să câștige meciul. Mbappe e exemplul, are dificultăți de adaptare. Nu doar el câștigă, ci echipa câștigă.

Ne adaptăm tactica. Pentru că ne lipsesc niște jucători, vom face câteva schimbări tactice, dar vrem să câștigăm, să jucăm agresiv, să câștigăm duelurile, să facem un joc bun. Vrem să câștigăm. Totul e în mâna noastră dacă vrem să învingem și să câștigăm grupa”, a declarat Franco Foda, selecționerul naționalei din Kosovo.

Clasament Grupa C2, Liga Națiunilor:

1. România 12 puncte

2. Kosovo 9 puncte

3. Cipru 3 puncte

4. Lituania 0 puncte.

Lotul convocat de Franco Foda pentru partida cu România:

Portari: Arijanet Murić (Ipswich), Amir Saipi (FC Lugano), Visar Bekaj (Hatayspor)

Fundași: Mërgim Vojvoda (Torino), Florent Hadergjonaj (Alanyaspor), Amir Rrahmani (Napoli), Ilir Krasniqi (Kolos Kovalivka), Lumbardh Dellova (CSKA Sofia), Fidan Aliti (Alanyaspor), Leart Paçarada (FC Köln), Donat Rrudhani (FC Luzern), Andi Hoti (Magdeburg)

Mijlocași/Atacanți: Valon Berisha (LASK Linz), Elvis Rexhbecaj (Augsburg), Lindon Emerllahu (FC Ballkani), Florent Muslija (Freiburg), Muharrem Jashari (LNZ Cherkasy), Baton Zabërgja (Dinamo Tirana), Milot Rashica (Beșiktaș), Edon Zhegrova (Lille), Bersant Celina (AIK Stockholm), Albion Rrahmani (Sparta Praga), Fisnik Asllani (Elversberg), Vedat Muriqi (Mallorca)