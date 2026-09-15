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Contre la naţionala României! Selecţionerul a fost luat la rost după convocările lui Pintea şi Szoke: „Cine ştie ce va fi la anul!” Exclusiv

Ovidiu Mihăilă a fost "încolţit" în şedinţa tehnică a FRH după ce le-a convocat pe Crina Pintea şi Alexandra Szoke, handbaliste care revin după o pauză lungă în naţională. Ce a răspuns selecţionerul.
Marian Popovici
15.09.2026 | 19:15
Contre la nationala Romaniei Selectionerul a fost luat la rost dupa convocarile lui Pintea si Szoke Cine stie ce va fi la anul Exclusiv
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Contre la naţionala României! Selecţionerul a fost luat la rost după convocările lui Pintea şi Szoke: "Cine ştie ce va fi la anul!". Sursa: sportpictures.eu
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România a anunţat lotul pentru Final Four-ul din EHF Euro Cup, turneu care va fi organizat la Bucureşti în weekend-ul 26-27 septembrie. „Tricolorele” vor întâlni Danemarca în semifinale, iar în celălalt meci Norvegia va evolua împotriva Ungariei.

Selecţionerul, chestionat despre convocările lui Pintea şi Szoke: „Ne bazăm pe ele şi la Campionatul Mondial din 2027?”

În lotul „tricolorelor” vor reveni Crina Pintea şi Alexandra Szoke, după o pauză de aproape trei ani. Iar selecţia lui Ovidiu Mihăilă a fost analizată în şedinţa tehnică la care au participat toţi antrenorii echipelor din Liga Naţională feminină.

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Selecţionerul nu a scăpat de critici şi a fost contrat în şedinţă, fiind întrebat dacă prezenţele Crinei Pintea şi Alexandrei Szoke sunt pe termen mai lung, astfel încât să se poată baza pe ele şi la Campionatul Mondial din 2027, obiectiv principal din acest ciclu olimpic.

Viitorul selecţionerului, sub semnul întrebării: „Cine ştie ce va fi la anul”

Încolţit cu această întrebare, Ovidiu Mihăilă le-a spus: „Cine ştie ce va fi la anul!”, semn că selecţionerul nu e sigur de post şi după Campionatul European, mai ales că au ajuns şi la urechile lui informaţiile că ar putea fi înlocuit după turneul final pe care îl organizăm.

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Însă, până la turneul final, România organizează acest Final Four din EHF Euro Cup. Chiar dacă e o competiţie amicală, la Bucureşti vin trei dintre cele mai puternice echipe din Europa şi obiectivul este ca „tricolorele” să aibă o prestaţie onorabilă, fiind o repetiţie foarte bună pentru Campionatul European, care va fi organizat în decembrie.

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Crina Pintea, la ultimul sezon din carieră?

Cel mai probabil, Crina Pintea şi Alexandra Szoke vor juca ultimul lor turneu pentru „tricolor” în luna decembrie, în faţa propriilor suporteri. Pivotul celor de la CSM Bucureşti a anunţat deja că sezonul actual este ultimul al carierei. Astfel, Campionatul European în faţa propriilor fani, la Cluj-Napoca, ar reprezenta un adio emoţionant de la prima reprezentativă.

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Naţionala României va juca meciurile de la Euro în BT Arena din Cluj-Napoca. „Tricolorele sunt într-o grupă cu Norvegia, Macedonia de Nord şi Elveţia. Meciurile se joacă pe 4, 6 şi 8 decembrie 2026.

  • 36 de ani are Crina Pintea
  • 3-20 decembrie 2026 e intervalul la care va fi organizat Campionatul European din România
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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