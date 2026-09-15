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România a anunţat lotul pentru Final Four-ul din EHF Euro Cup, turneu care va fi organizat la Bucureşti în weekend-ul 26-27 septembrie. „Tricolorele” vor întâlni Danemarca în semifinale, iar în celălalt meci Norvegia va evolua împotriva Ungariei.

Selecţionerul, chestionat despre convocările lui Pintea şi Szoke: „Ne bazăm pe ele şi la Campionatul Mondial din 2027?”

, după o pauză de aproape trei ani. Iar selecţia lui Ovidiu Mihăilă a fost analizată în şedinţa tehnică la care au participat toţi antrenorii echipelor din Liga Naţională feminină.

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Selecţionerul nu a scăpat de critici şi a fost contrat în şedinţă, fiind întrebat dacă prezenţele Crinei Pintea şi Alexandrei Szoke sunt pe termen mai lung, astfel încât să se poată baza pe ele şi la Campionatul Mondial din 2027, obiectiv principal din acest ciclu olimpic.

Viitorul selecţionerului, sub semnul întrebării: „Cine ştie ce va fi la anul”

Încolţit cu această întrebare, Ovidiu Mihăilă le-a spus: „Cine ştie ce va fi la anul!”, semn că selecţionerul nu e sigur de post şi după Campionatul European, mai ales că au ajuns şi la urechile lui informaţiile că ar putea fi înlocuit după turneul final pe care îl organizăm.

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Însă, până la turneul final, România organizează acest Final Four din EHF Euro Cup. Chiar dacă e o competiţie amicală, la Bucureşti vin trei dintre cele mai puternice echipe din Europa şi obiectivul este ca „tricolorele” să aibă o prestaţie onorabilă, fiind o repetiţie foarte bună pentru Campionatul European, care va fi organizat în decembrie.

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Crina Pintea, la ultimul sezon din carieră?

Cel mai probabil, Crina Pintea şi Alexandra Szoke vor juca ultimul lor turneu pentru „tricolor” în luna decembrie, în faţa propriilor suporteri. . Astfel, Campionatul European în faţa propriilor fani, la Cluj-Napoca, ar reprezenta un adio emoţionant de la prima reprezentativă.

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Naţionala României va juca meciurile de la Euro în BT Arena din Cluj-Napoca. „Tricolorele sunt într-o grupă cu Norvegia, Macedonia de Nord şi Elveţia. Meciurile se joacă pe 4, 6 şi 8 decembrie 2026.