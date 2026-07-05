Selecționerul Paraguayului își apară jucătorii după meciul cu Franța de la CM 2026: „Știți cât timp a trecut de la ultimul salariu?”

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Selecționata din Paraguay a fost eliminată de la CM 2026 în optimile de finală ale competiției, asta după ce a cedat la limită împotriva marii favorite Franța, scor 0-1, unicul gol al întâlnirii fiind marcat de Kylian Mbappe, în minutul 70, de la 11 metri. Stilul de joc al sudamericanilor a fost însă unul extrem de dur, . Totuși, tehnicianul în vârstă de 63 de ani a sărit în apărarea fotbaliștilor „Los Guaraníes”.

Selecționerul Paraguayului își apară jucătorii după meciul cu Franța de la CM 2026!

Fotbaliștii din Paraguay au fost aspru criticați pentru stilul mult prea dur cu care au abordat duelul de la Philadelphia cu Franța, aceștia efectuând numeroase faulturi și acțiuni grotești asupra jucătorilor „Les Bleus”. Principalele acuzații au venit chiar din partea elevilor lui Deschamps, în frunte cu , însă și mai multe instituții de renume din presă internațională s-au arătat indignate de stilul barbar al sudamericanilor.

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Paraguyenii nu au acceptat însă să fie puși la zid și au contraatacat prin selecționerul Gustavo Alfaro, care le-a luat apărarea fotbaliștilor săi în contextul acuzațiilor primite. „Am jucat împotriva unor fotbaliști care luptă mereu pentru Gheata de Aur, care luptă pentru a fi cei mai mari golgheteri din toate timpurile. Noi, în schimb, avem jucători care nu și-au cunoscut niciodată părinții sau le-a luat opt ​​ani să-i găsească…sau care au trebuit să-și vândă hainele ca să-și salveze copiii, precum portarul Gill. Știți cât timp a trecut de când și-a primit ultimul salariu? Noi am fost tot timpul niște luptători, și pe teren, dar și în afara lui. Cei care ne critică ar trebui să fie conștienți și de astfel de aspecte”, a declarat tehnicianul.

Franța a învins-o pe Paraguay și va da piept cu Maroc în sferturile CM 2026

Stilul agresiv de joc al paraguayenilor și-a făcut efectul doar până în minutul 70 al meciului, moment în care elevii lui Didier Deschamps au beneficiat de o lovitură de la 11 metri după ce Desire Doue a fost faultat în careul sudamericanilor. Kylian Mbappe a transformat cu sânge rece, semnând golul care i-a trimis pe „Les Bleus” în sferturile de finală ale competiției din SUA, Canada și Mexic.

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Următorul meci al „Cocoșului Galic” va fi împotriva Marocului, într-o reeditare a semifinalei din urmă cu patru ani. La turneul final din Qatar, francezii s-au impus cu 2-0 în fața „Leilor din Atlas” și s-au calificat în marea finală, pe care, în cele din urmă, aveau să o piardă la penalty-uri cu Argentina.

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