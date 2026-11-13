Selecționerul Poloniei își joacă postul în meciul cu România! „Unii spun că deja m-au schimbat”

ADVERTISEMENT

Selecționerul Poloniei, Jan Urban (64 de ani), a prefațat partida pe care „vulturii” o vor disputa contra României sâmbătă, de la ora 21:45, pe Arena Națională. Tehnicianul a făcut o comparație între situația sa și cea a lui Gică Hagi și a vorbit despre posibila absență a vedetei de la Inter, Piotr Zielinski.

Jan Urban s-a comparat cu Gică Hagi înainte de România – Polonia

Atât Jan Urban, cât și se află sub presiune înainte de partida . „Tricolorii” nu au obținut niciun punct în primele 4 meciuri din grupă și au nevoie de un succes pentru a mai spera la evitarea ultimului loc, în timp ce polonezii sunt pe cale să rateze un nou obiectiv după ce au eșuat în încercarea de a se califica la Cupa Mondială. Dacă nu se va impune la București, Polonia iese din calcule pentru promovarea în Liga A.

ADVERTISEMENT

Jan Urban, care ar putea fi demis după meciurile din noiembrie, e de părere că Gică Hagi se gândește mai degrabă la preliminariile pentru EURO 2028, ținând cont de lotul larg convocat pentru precedenta acțiune. „Ce vrem să îmbunătățim? Rezultatele. Dar nu trebuie să uităm cum vrem să jucăm. Vrem să păstrăm șansa de a juca pentru un obiectiv în ultimul meci, iar pentru asta trebuie să câștigăm mâine. (…) Presiunea în sport există întotdeauna, cred că totuși ne găsim în situații diferite.

Mi se pare că Gică a selecționat un număr mare de jucători înainte de cele 4 meciuri pentru că a dorit să vadă de ce ar putea dispune, pe cine ar putea să se bazeze mai departe, gândindu-se, după părerea mea, poate la Campionatul European. În fotbal, așteptările sunt mari, mulți se așteaptă să și câștigi, dar și să reorganizezi echipa, să aduci oameni noi. Vom vedea. Dacă mă vor da afară? Unii spun că deja m-au schimbat”, a afirmat antrenorul polonez la conferința de presă premergătoare disputei cu România. Meciul tur dintre cele două formații a fost câștigat clar de polonezi, scor 6-0.

ADVERTISEMENT

Ratează Piotr Zielinski meciul cu România?

Fotbalistul Interului, Piotr Zielinski, se numără printre cei mai importanți jucători ai naționalei, însă este incert pentru meciul cu România, fiind afectat de un virus. „Piotr Zielinski și Marcel Regula? Nu pot jura că vor fi disponibili, va fi o decizie de ultim moment. Vom vedea mâine dimineață. A fost un virus, a existat o îmbunătățire semnificativă, dar vom vedea”, a declarat Jan Urban.

ADVERTISEMENT

Tehnicianul a vorbit și despre la București: „Vor fi mulți suporteri, pentru că avem fani minunați care ne sunt mereu alături. Indiferent dacă învingem sau pierdem. Suporterii au încredere – o au întotdeauna. Și noi avem. Mâine mă aștept la un joc deschis – o remiză nu ajută niciuna dintre echipe. Atmosfera va fi, cu siguranță, fantastică. Ar trebui să fie un meci foarte bun”. În ultima etapă din grupă, România va evolua în Bosnia, iar Polonia va primi vizita Suediei.