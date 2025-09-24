Sport

Selecționerul României, dezamăgit de suporterii care au făcut haos la meciul cu Ungaria. „Nu știau nici jucătorii ce se întâmpla”. Video

Ce a declarat selecționerul naționalei de futsal după haosul din România - Ungaria. „Băieții și-ar fi dorit mai multa gălăgie”.
Alex Bodnariu, Tibi Cocora
24.09.2025 | 23:46
Selecționerul naționalei de futsal a vorbit despre scandalul din tribune de la meciul cu Ungaria

Miercuri seara s-a jucat, în Sala Polivalentă din Craiova, meciul de futsal dintre România și Ungaria. Tricolorii au ratat calificarea la Campionatul European de anul viitor, după ce au încasat un gol în ultimele momente ale jocului. Selecționerul Endre Kacsó s-a declarat total dezamăgit de rezultat, dar și de incidentele violente din timpul partidei.

Scene incredibile la România – Ungaria! Suporterii au sărit la bătaie cu jandarmii

A fost haos total la Craiova. Suporterii au luat întâi cu asalt străzile orașului, unde au aprins torțe, fumigene și au scandat mesaje cu caracter xenofob. Nu și-au oprit recitalul nici după startul jocului, iar la un moment dat s-a iscat o bătaie generală între ultrași și jandarmerie.

Un grup violent de suporteri a intrat pe suprafața de joc. Forțele de ordine au intervenit prompt și, la indicațiile observatorului UEFA, jandarmeria i-a scos din incinta Sălii Polivalente din Craiova pe cei puși pe scandal.

„Conta dacă erau și suporterii. Conta să fie și ei în sală. Contează mult să ai o galerie”

Naționala României, care începuse bine meciul cu Ungaria, a cedat după acest moment tensionat. Partida a fost întreruptă aproape 45 de minute, iar maghiarii au revenit. Tricolorii au ratat șansa calificării la turneul final de anul viitor, iar selecționerul Endre Kacsó a analizat eșecul la finalul partidei.

„E foarte mare supărarea. Aveam o șansă. Cu puțin noroc puteam să ne calificăm. Și băieții deja au căzut dpdv moral. S-a pierdut o șansă. Am avut ocazii multe. Poate altfel era situația dacă se marca. Au muncit mult băieții. Trebuie să muncească și mai mult și vom încerca data viitoare.

A contat și asta. Nu putem da vina pe ce s-a întâmplat. Am căzut, dar am avut apoi ocazii. Conta dacă erau și suporterii. Conta să fie și ei în sală. Contează mult să ai o galerie. Nu știau nici jucătorii ce se întâmpla. Nu mi-a fost frică. Jandarmii au intervenit repede. UEFA așa a decis. Conta aportul suporterilor. Băieții au resimțit că nu au avut galeria în spate, și-ar fi dorit mai multa gălăgie.

Cred că jandarmii au luat măsurile bune, dar delegații UEFA au decis să scoată suporterii din sală. Președintele Burleanu a fost la băieți. Au depus un efort mare. E păcat. În 2015 a fost la fel. Cu puțină atenție puteam să ne calificăm. În prelungiri se putea întâmpla orice. Eu îmi asum răspunderea. Eu sunt selecționerul”, a explicat selecționerul naționalei de futsal.

selectioner-romania-futsal-incidente-ungaria.mp4

