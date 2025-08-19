Selecţionerul României vede Dinamo la următorul nivel: “Trebuie să fie o explozie! Cu Kopic s-a rezolvat o mare problemă!”

Ion Marin a fost invitatul lui Cristi Coste de marți, 19 august, în emisiunea „FANATIK Dinamo”. Unul dintre subiectele abordate de fostul selecționer a fost cel de „cum poate ajunge Dinamo la următorul nivel”.

Ion Marin o vede Dinamo la următorul nivel: “Trebuie să fie o explozie!”

În cadrul „FANATIK Dinamo”, Ion Marin a transmis că cel mai mare pas făcut de . Fostul selecționer consideră că, pentru a ajunge la următorul nivel, formația din Ștefan cel Mare nu mai trebuie să renunțe la atât de mulți într-o perioadă de mercato.

, Ion Marin susține că a făcut mult bine de când a venit la Dinamo, însă nu e convins că tehnicianul croat o poate readuce pe formația din Ștefan cel Mare la anvergura de acum câțiva ani.

„(n.r. – Cum vi se pare actualul Dinamo?) E bine că s-a ieșit din insolvență, bine că își doresc să facă mai mult pentru Dinamo față de cât s-a făcut până acum. Din păcate, inconstanța la nivelul lotului lasă urme. Au pierdut și au adus mulți jucători.

E foarte greu să înțeleagă oamenii faptul că e nevoie de foarte mult timp pentru a se crea relații de joc. Se spune astăzi că un jucător foarte bun nu are nevoie de o acomodare foarte lungă. E foarte adevărat, dar ca să construiești o echipă îți trebuie timp.

Eu cred în continuare că oamenii care se ocupă de Dinamo vor alege bine, vor face o selecție corectă și de viitor. Dinamo nu poate să rămână la nivelul la care este acum, Dinamo trebuie să explodeze, să fie din nou acolo sus.

„Cu Kopic s-a rezolvat o problemă foarte mare! Nu se știe dacă are anvergura să o ducă pe Dinamo acolo sus”

(n.r. – Va exista răbdare cu Kopic?) Cu Kopic s-a rezolvat o problemă foarte mare. A venit, e un om serios, priceput, a creat o disciplină, un sistem de joc, a ajuns în play-off. Problema e la Kopic că nu se știe dacă are anvergura să o ducă pe Dinamo acolo sus. Anvergura înseamnă să câștigi campionatul și să joci în Liga Campionilor.

Nu știu dacă are această anvergură, asta trebuie să o citească conducătorii. Ori continuă cu el, ori îl aduc pe altul. Până a aduce pe altcineva și a-l înlocui pe Kopic, trebuie foarte bine verificat lotul. Sunt jucătorii de care Dinamo are nevoie? Sau încă trebuie să mai căutăm și să aducem jucători de certă valoare, care să ridice nivelul calitativ al jocului.

(n.r. – S-ar putea ca Zeljko Kopic să fie un nume prea mic pentru anvergura lui Dinamo?) E posibil, timpul ne va da răspunsul! Conducătorii trebuie să îl citească mult mai repede pe Kopic, să știe dacă poate să ducă la nivelul la care ne dorim cu toții să fie Dinamo.

Kopic, până la ora actuală, nu a condus nicio echipă de top la nivel european. Acesta e un semn de întrebare. Înainte de a îl pune cu semnul întrebării pe Kopic, aș pune jucătorii, lotul. Trebuie foarte bine evaluat, trebuie cântărit foarte bine tot și făcut în așa fel să nu mai pierzi 10-12 jucători în același an”, a declarat Ion Marin la „FANATIK Dinamo”.